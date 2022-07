Naraščanje okužb in omejitve obiskov: v novomeški bolnišnici trikrat, v brežiški štirikrat na teden

12.7.2022 | 08:00

V SB Novo mesto so obiski zdaj mogoči trikrat na teden. (Foto: L. M.)

Novo mesto, Brežice - V Sloveniji po razmeroma umirjenem epidemičnem stanju v maju in začetku junija število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom nekoliko narašča. Število okuženih raste zaradi širjenja podrazličic omikrona BA.4 in BA.5. Danes imamo hospitaliziranih 109 ljudi, 15 jih leži na intenzivni negi.

In kakšno je stanje v novomeški in brežiški bolnišnici?

Na intenzivi je danes v Sloveniji 15 pacientov, okuženih s covid-19.

Kot pravijo v vodstvu Splošne bolnišnice Novo mesto, kjer nimajo nobenega hospitaliziranega s covid-19, so zaradi naraščajočega števila okužb sprejeli nekaj ukrepov. To je nošenje zaščitnih mask pri zaposlenih po celotni bolnišnici, da bi zaščitili paciente in osebje. Posebej pomembno je to pri imuno kompromitiranih in sicer npr. hematoloških bolnikih, dializnih bolniki, v intenzivi, urgenci, pravijo.

Konec tedna so tudi omejili obiske na tri dni v tednu in sicer v torek, četrtek in nedeljo - ena zdrava oseba za 15 minut. Za kritično bolne je možna izjema. Obiskovalci morajo obvezno nositi zaščitno masko in si ob vstopu v bolnišnico razkužiti roke.

V Splošni bolnišnici Brežice trenutno še ne zaznavajo bistvenega povišanja okužb s covid-19, pravi direktorica Anica Hribar.

Anica Hribar (Foto: J. K.)

Trenutno imajo v izolaciji zaradi covida enega pacienta na internem oddelku, ki pa se sicer zdravi zaradi drugih razlogov, torej ni hospitaliziran zaradi covida.

»Da imamo v bolnišnici enega ali nobenega bolnika okuženega s covid-19, sedaj traja okoli dva meseca. Vprašanje je, koliko časa bo tako, glede na to, da se število okuženih ljudi v državi povečuje. V intenzivni terapiji nimamo nobenega takega pacienta,« pove Hribarjeva.

Obiske hospitaliziranih pacientov so v brežiški bolnišnici od danes omejili in sicer na štirikrat tedensko: ob ponedeljkih, sredah, petkih in nedeljah. Čas obiskov ostaja enak – od 14.30 do 15.30. K enemu pacientu gre lahko isti dan na obisk največ en obiskovalec za največ 15 minut.

Obiskovalci morajo obvezno uporabiti FFP2 masko, ki jo dobijo na vhodu od uslužbenca, ki kontrolira vhod za obiskovalce.

L. Markelj