Obstal na robu mostu; padel z nadstreška

12.7.2022 | 07:00

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska

Sinoči ob 20.03 je na lesenem mostu čez reko Krko med Otočcem in Ratežem, občina Novo mesto, osebno vozilo prebilo zaščitno ograjo in obstalo na robu. Gasilci GRC Novo mesto so stabilizirali vozilo, ga z vitlom potegnili na varno in nudili pomoč avto vleki. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Padel z nadstreška

Včeraj ob 11.43 se je v naselju Novo vas pri Mokricah, občina Brežice, pri padcu z nadstreška poškodoval občan. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Na Lokvah pogorel še en zabojnik

Minulo noč ob 3.44 je v naselju Lokve pri Črnomlju gorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj. Zabojnik je bil v požaru uničen.

Motena oskrba z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Sevnica, območje Florjanske ulice in Pečja, da bo danes in jutri, predvidoma med 8. in 14. uro, motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

- od 7:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA, na izvodu SMER GRIČ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN 2;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. KAMENCE, izvod 3. PROTI GOSTILNI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, na izvodu PROTI SELAM STARA GORA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 12:00 na območju TP Slovenska vas, nizkonapetostno omrežje – Slovenska vas; med 8:00 in 14:00 pa na območju TP Srednje Laknice 2, nizkonapetostno omrežje – Pavla vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Vitovc Stankovo, nizkonapetostno omrežje – Gaj Zidanice med 9. in 12. uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dovško med 8. in 10. uro, na območju TP Dolenji Leskovec LD med 10. in 12. uro, na območju TP Dolenji Leskovec med 12. in 14. uro in na območju TP Stranje, Zgornja Blanca, Kališovec, Ložice, Marisove loze med 8. in 10. uro.

