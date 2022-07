Trški dnevi v Žužemberku - vrhunci še sledijo

12.7.2022 | 10:30

Prižig kope (Srednji Lipovec) (vsi kolaži: Občina Žužemberk)

Koncert Muze

Poklon krvodajalcem

Otroški festival (Šmihel)

Odprtje oddajnika Prevole

Zabavni program

Žužemberk - Prvi sklop praznovanja praznika Občine Žužemberk je mimo. Še pred uradnim odprtjem so praznovanje začeli hinjski gasilci. S slovesnostjo so obeležili 100 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva in ob tem prevzeli novo gasilsko vozilo.

Uradno so Trške dni odprli s slavnostnim prižigom kope v Srednjem Lipovcu minuli petek.

Sobotni dan je nato zaznamoval turnir v odbojki na mivki do 14 let, odprli so novo bazno postajo na Prevolskem hribu, kamenček kulturnega mozaika pa so dopolnili še člani Kulturnega društva Šmihel. Pripravili so otroški festival, na katerem so se s petjem, plesom in igro predstavili najmlajši.

V nedeljo so se srečali predstavniki domačih društev, kjer je tekla debata o sodelovanju z lokalno skupnostjo in potrebah udeležencev. S podelitvijo priznanj krvodajalcem in krvodajalkam ter lokalnim prostovoljkam Rdečega križa so se poklonili njihovemu humanemu delu, zvečer pa prisluhnili koncertu učencev glasbene šole Kulturno umetniškega društva Glasbene muze.

Vrhunci še sledijo

Osrednji del Trških dni se bo zgodil v tem tednu. Jutri, v sredo, bodo člani ZŠAM Slovenije ob prazniku šoferjev in avtomehanikov pri spomeniku NOB na Cviblju položili venec. Četrtkovo popoldne bo zaznamoval kulturno-zgodovinski dogodek z naslovom Prepletanje tisočerih niti. Po gostovanju železo-livarskih odlitkov v Idriji bo v železo-livarski muzej prišla še idrijska čipka (ob 16:30 uri), nato pa bo sledilo odprtje modernizirane ceste in javne razsvetljave na Podgozdu (ob 18:00 uri).

Petkovo praznovanje bodo ob 14. uri začeli upokojenci s tekmovanjem v pikadu za pokal župana ter ob 17. uri z odprtjem razstave likovnih del. Ob 18. uri bo slovesni prevzem vozila za prevoz starejših, ki ga je Občina Žužemberk kupila s pomočjo donatorjev. Sledila bo slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj, medtem pa se bo z otroško animacijo in glasbenim programov Kulturnega društva Dvor začel zabavni program na Dvoru. Za večerni zabavni program pa bo poskrbel Marko Vozelj z Mojstri.

Odprtje razstave ročnih del, dan odprtih vrat radio kluba Žužemberk in preventivne zdravstvene meritve krvnega tlaka ter sladkorja bodo zaznavale sobotno dopoldne. Popoldne bo na grajskem trgu potekala suhokranjska tržnica, predstavitev mladih harmonikarjev in odprtje modernizirane ceste Dvor - Vinkov Vrh. Predstavila se bodo Zgodovinska mesta, potekalo bo tekmovanje v kuhanju ješprenja, predstavitev starodobnikov in predstavitev pobratenih občin. Za večerno dogajanje bodo z gasilsko veselico z ansamblom Petan poskrbeli žužemberški gasilci.

V nedeljo, 17. julija, bo na žužemberškem gradu potekal tradicionalni 23. srednjeveški dan. Nastopili bodo številni gostje iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Madžarske. Na dogodku z najdaljšo tradicijo v Sloveniji bodo obiskovalci lahko občudovali srednjeveške plese, petje, tržnice, animacije za otroke, mečevanje, lokostrelske turnirje, ... Večer bo zaključila madžarska glasbena skupina Holloenek Hungarica.

Trški dnevi se bodo kot občajno zaključili v ponedeljek s spominsko uro, posvečeno Zalli Zarana.

M. K.