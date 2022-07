Reprezentant Macura ostaja v Krkinem dresu

12.7.2022 | 10:15

Jurij Macura (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Tudi v novi sezoni bo dres novomeške Krke nosil 22-letni slovenski reprezentant Jurij Macura, so sporočili iz slovenskega košarkarskega prvoligaša. Pod taktirko trenerja Gašperja Okorna bo imel Macura priložnost, da naredi nov korak naprej, z dobrimi igrami pa pomaga ekipi pri uresničitvi zastavljenih tekmovalnih ciljev.

"Vesel sem, da bom ostal v Novem mestu. Veselim se sodelovanja s trenerjem Gašperjem Okornom. V ekipi bo tudi nekaj soigralcev, ki jih že poznam, to pa nam bo pomagalo pri uigranosti. Želim si, da z dobrimi igrami vrnemo čim več gledalcev nazaj na tribune dvorane Leona Štuklja, da prava košarka spet zaživi v Novem mestu," je ob podaljšanju pogodbe dejal Macura.

''Lani smo uspeli in v Krko pripeljali enega najbolj nadarjenih visokih igralcev v Sloveniji. V minuli sezoni je Jurij to v določenih tekmah tudi potrdil. Prepričan sem, da bo v prihodnji sezoni takih Jurijevih tekem še več in da bo naša dodana vrednost v igri pod obema košema,'' je povedal direktor kluba Jure Balažić.

Jurij Macura (211 cm) se je rodil v Ljubljani, med letoma 2016 in 2021 pa je bil član evroligaškega kluba Saski Baskonia. Vmes se je kalil in razvijal v Ligi ABA, kjer je nosil dres Mege, Kopra in FMP-ja. Lani poleti je prišel v Novo mesto in postal član Krke. V regionalni ligi je v 18 minutah na tekmo beležili po osem točk in 4.3 skoka. Najboljšo tekmo v regionalni ligi je odigral proti Zadru, ko je ob zmagi z 80:66 prispeval 17 točk in 16 skokov.

Macura je standardni slovenski reprezentant. V članski reprezentanci Slovenije je zbral devet nastopov, debitiral je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019. na Kitajskem.

M. K.