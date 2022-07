Traktorist enega policista brcnil, drugega ugriznil; pijan skoraj padel z mosta

12.7.2022 | 11:30

Kot smo poročali že v jutranji črni kroniki, je sinočnje dogajanje na šentpetrskem mostu zabeležilo ostro oko enega od članov FB PKD.

Policisti PP Novo mesto so sinoči nekaj po 23. uri pri Stranski vasi ustavili voznika kmetijskega traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 21-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, katerega ni pravilno opravil, odklonil je tudi opravljanje odrejenega strokovnega pregleda. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so odredili zaseg traktorja. Med postopkom je 21-letni kršitelj napadel policista, ga brcnil, potem pa napadel še drugega policista in ga ugriznil v roko. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ves čas postopka je razgrajal, med prevozom je poškodoval službeno vozilo in razgrajal tudi v prostorih za pridržanje. Kriminalisti okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 21-letnega osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Napadena policista sta lažje poškodovana.

Pijan skoraj padel z mosta

Nekaj po 20. uri so policisti PPP Novo mesto naleteli na prometno nesrečo na mostu med Šentpetrom in Gumberkom. Ugotovili so, da je 35-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčil v leseno ograjo mostu in jo prebil. Avtomobil, ki je obstal na mostu, so gasilci odstranili in zavarovali poškodovano ograjo. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče, ki naj bi med vožnjo uporabljal mobilni telefon, pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,61 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Po 'poceni' bencin in zelenjavo

V Vrhpeči je med 8. 7. in 11. 7. nekdo vlomil v rezervoarje treh delovnih strojev in iztočil okoli 400 litrov goriva.

Med 8. 7. in 11. 7. pa je iz nasada na območju Srebrnič nekdo ukradel zelenjavo in povzročil za okoli 250 evrov škode.

M. K.