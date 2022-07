Rezultati splošne mature - Letos 22 zlatih

12.7.2022 | 14:40

Letošnji maturanti so četvorko v simbolično slovo od srednje šole zaplesali že pred maturo, maja na novomeškem Glavnem trgu. (Foto: arhiv DL, I. V.)

Novo mesto - Državni izpitni center je v ponedeljek objavil rezultate splošne, poklicne in mednarodne mature. Splošno maturo je v spomladanskem roku letos uspešno opravilo 5194 dijakov četrtih letnikov oz. 95,41 odstotka (lani 97,26 odstotka). Vseh 34 točk je na maturi zbralo 18 maturantov, na mednarodni maturi pa trije slovenski dijaki. Takih, t.i. diamantnih maturantov v šolah na območju, ki ga pokriva Dolenjski list, letos ni bilo, smo pa med našimi gimnazijci našteli 22 zlatih maturantov, ki so na maturi osvojili 30 in več točk. V Sloveniji sta bila letos sicer 302 zlata maturanta.

Na Gimnaziji Novo mesto imajo 8 zlatih maturantov: Klemen Jakob Kastrevc, Vid Dović, Miha Kapš, Hana Povše, Žan Šešet, Jaša Tavčar, Ajda Turk in Meta Kržan); na Gimnaziji Brežice 5 (Nina Bobnič, Lovro Sikošek, Matevž Maček, Klara Omerzu in Ines Zupančič), s tremi zlatimi maturanti se lahko pohvalijo na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji Novo mesto (Nejc Hočevar, Nik Jenič in Eva Vehar); dveh so se razveselili v gimnazijskem programu Srednje šole Josipa Jurčiča (Karmen Glavan in Vid Habič) ter na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje (Din Dervišević in Eva Barbara Adamič); po enega pa imata Srednja šola Črnomelj (Nika Vidmar) ter Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija (Ana Zalokar).

B. B.