Gradnja nove podružnične šole in vrtca na Turjaku v grobem končana

13.7.2022 | 08:30

Tako se je gradila šola ... (Foto: arhiv; Občina Velike Lašče)

Vizualizacija dokončane stavbe

Velike Lašče/Turjak - V občini Velike Lašče zaključujejo z gradnjo nove podružnične šole in vrtca na Turjaku. Po besedah župana Tadeja Malovrha je gradnja v grobem končana, zaključujejo le še notranje opremljanje in urejanje okolice. Če ne bo kakšnih večjih birokratskih ovir, računa, da bosta vrtec in šola jeseni nared, da sprejmeta otroke in učence.

Dela po besedah župana potekajo v skladu s časovnico. "Pri gradnji se je sicer pojavilo nekaj manjših neskladnosti, za katere pa računamo, da bodo odpravljene kmalu," je povedal.

V novi stavbi nameravajo urediti štiri učilnice in vrtec s štirimi igralnicami, ob povečanju števila učencev pa bo mogoča tudi uporaba podstrešnih prostorov.

Za izvajalca gradbenih del je občina na javnem razpisu izbrala podjetje Dema plus iz Ljubljane. To naj bi po pogodbi novo šolo in vrtec zgradilo za 2,5 milijona evrov, a se je gradnja zaradi razmer na trgu podražila. Celoten projekt bo tako namesto sprva predvidenih nekaj več kot treh milijonov evrov stal okoli 3,5 milijona, pravi župan.

Občina je sicer za projekt preko razpisa ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dobila 2,1 milijona evrov. "Če to upoštevamo, bosta šola in vrtec zgrajena po zelo ugodni ceni za občino, na kar sem ponosen," dodaja.

STA; M. K.