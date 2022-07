FOTO: V pobrateni občini Hirschaid slovesnosti ob 20-letnici pobratenja

13.7.2022 | 11:45

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Minuli konec tedna se je delegacija iz občine Ivančna Gorica v pobrateni občini Hirschaid udeležila slovesnosti v počastitev 20-letnice pobratenja in 150-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Hirschaid. Občini sta ob tej priložnosti obnovili zavezo o medsebojnem sodelovanju.

Praznovanje 20-letnice pobratenja se je leta 2019 začelo v občini Ivančna Gorica, ko so občani pobratene občine Hirschaid prisostvovali večdnevnemu programu v občini Ivančna Gorica. Do praznovanja obletnice v Hirschaidu pa zaradi spremenjene zdravstvene situacije naslednje leto ni prišlo in tako je obeležitev 20-letnega jubileja v Hirschaidu potekala šele letos.

Delegacijo pod vodstvom župana Dušana Strnada in predsednika Gasilske zveze Ivančna Gorica Jureta Strmoleta so sestavljali člani občinskega sveta in občinske uprave skupaj s podžupanjo Martino Hrovat in direktorico občinske uprave dr. Andrejko Miše Glavič ter predstavniki naših gasilskih društev. Osrednji dogodek v počastitev 20-letnega partnerstva obeh občin je bilo odprtje t.i. aleje Ivančna Gorica, ki je bila urejena v bližini njihove šole Realschule Hirschaid. Na območju ob novozgrajeni aleji je trenutno v teku gradnja novega vrtca, v prihodnjih letih pa bo območje pozidano s stanovanji in poslovnimi objekti. Ob otvoritvi sta župana Dušan Strnad in Klaus Homann, kot poročajo z ivanške občine, poudarila pomen negovanja medsebojnih odnosov. Že pred leti je bila tudi v Ivančni Gorici poimenovana cesta po občini Hirschaid. S takšnimi dejanji obe občini poudarjata in utrjujeta zavedanje o partnerstvu med prebivalci obeh občin, dodajajo Ivančani.

V nadaljevanju sobotnega večera je sledila slavnostna večerja, katere so se poleg občank in občanov obeh občin udeležili tudi bavarska ministrica za evropske zadeve Melanie Huml in okrajni upravitelj Okrožja Bamberg Johann Kalb. Oba sta poudarila pomen mednarodnega povezovanja na lokalni ravni in to še posebej v času ko Evropo in svet pretresajo številne politične in gospodarske težave. Ministrica Humlova je izpostavila aktualno reševanje energetske krize in kot možnost omenila iskanje novih povezav energetske oskrbe preko jugovzhodnega dela Evropske unije, kamor spada tudi Slovenija.

Občina Hirschaid je ob tej priložnosti podarila Občini Ivančna Gorica leseno skulpturo v podobi sklenjenih rok, ki simbolizirajo prijateljstvo, mir in sodelovanje. Župana Strnad in Homann pa sta podpisala listino o potrditvi zaveze o nadaljnjem medsebojnem sodelovanju obeh občin.

Drugi vrhunec obiska v Hirschaidu je bilo praznovanje 150-letnice gasilskega društva iz Hirschaida. Dopoldan je na prireditvenem prostoru potekalo ekumensko bogoslužje s katoliškim in evangeličanskim duhovnikom, po kosilu pa se je praznovanje nadaljevalo s slavnostno parado, katere se je udeležilo več kot sto gasilskih in drugih društev iz širše okolice Hirschaida. V paradi je imela mesto tudi delegacija iz pobratene občine Ivančna Gorica skupaj z uniformiranimi gasilci in gasilskim praporjem GZ Ivančna Gorica in ostalimi člani delegacije. V mimohodu po ulicah Hirschaida so sodelovale tudi konjske vprege, stara gasilska vozila in številne godbe, prebivalci in obiskovalci pa so mimohod pozdravljali ob cestah in iz hišnih dvorišč. Na slovesnosti pod velikim prireditvenim šotorom z več kot 3000 gasilci in ostalimi obiskovalci sta čestitke izrekla tudi župan Strnad in predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole ter tamkajšnjemu društvu izročila spominsko darilo. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki prijateljske občine Leschnitza iz Poljske.

V Ivančni Gorici poudarjajo, da so vezi med gasilskimi društvi obeh občin zelo tesne in so pomembno prispevale h siceršnji krepitvi odnosov, kar je tudi privedlo do pobratenje leta 1999. Tem povezovanjem so sledila tudi druga društva in ustanove iz obeh občin. Delegacija iz Ivančne Gorice se je tudi tokrat spomnila zakoncev Huberta in Ingeborg Patzelt in se jima poklonila na njunem grobu. Slednja sta bila zaslužna za prve stike z samostanom Stična in začetkom povezovanja občank in občanov obeh občin.

Ob obisku v Hirschaidu so predstavniki občine Hirschaid gostom iz Ivančne Gorice razkazali in predstavili nekaj najnovejših občinskih investicij, ogledali pa so si tudi kmečki muzej v kraju Frensdorf, so še sporočili iz ivanške občine.

M. K.

