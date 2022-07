Pomoč z defibrilatorjem žal prepozna

13.7.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 17.53 so v naselju Kal pri Krmelju, občina Sevnica, prvi posredovalci skupine AED Sevnica nudili pomoč neodzivni osebi do prihoda reševalcev NMP Sevnica. Oseba je na kraju preminula.

Pomoč onemoglemu

Ob 16.44 so gasilci PGD Kočevje v prisotnosti policije odprli vrata stanovanja v Ulici heroja Marinclja v Kočevju, v katerem je bila pogrešana onemogla oseba. Pomoč so ji nudili reševalci NMP.

Gorelo v Kerinovem grmu

Ob 21.44 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu, kjer je gorel odpadni material in les na dveh mestih. Gasilci so požar pogasili in pregledali okolico.

Odstranili osja gnezda

Ob 12.13 so gasilci PGD Sevnica v naselju Brezovo, občina Sevnica, s tehničnim posegom odstranili osja gnezda s stanovanjskega objekta.

Motena dobava vode

Uporabnike pitne vode iz Zgornjega Obreža obveščajo, da bo danes motena dobava pitne vode med 8.00 in 15.00 uro zaradi izvedbe prevezav na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DALNJE NJIVE 1/0.42kV, TP GORICA , TP ŠPEHARJI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

-od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI;

-od 10:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI;

-od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMUK;

-od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK, TP PRAPROČE, TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH;

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

-od 8:00 in 10:00 na območju TP Bogneča vas, Roje Trebelno in Štatenberg;

-od 9:00 in 13:00 na območju TP Prelesje, nizkonapetostno omrežje – Prelesje vas in Jurglič Božo;

-od 10:30 in 14:30 na območju TP Mali Cirnik, Gora v Vrheh in Hrastno;

-od 10:30 in 14:30 pa na območju TP Jesenice Mokronog.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, izvod 3.OB CESTI PROTI POLJANAM.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 7:30 do 9:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMADA na izvodu VODOVOD;

-od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RDEČI KAL.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vitovc Stankovo, nizkonapetostno omrežje – Gaj Zidanice danes med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Dobova obrtna cona med 4:45 in 7:00 uro, na območju TP Celine Raka, Raka Vinji vrh pa med 08:00 in 12:00 uro.

M. K.