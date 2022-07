V sporu in pretepu dveh družin vihteli sekiro; napihali voznik, kolesarka in traktorist

13.7.2022 | 10:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Policisti PP Brežice so bili sinoči nekaj po 20. uri obveščeni o sporu in pretepu med več osebami pred prodajalno v Brežicah. Po prvih ugotovitvah so se sprli in stepli člani dveh družin, ki se med seboj poznajo in so že dalj časa v sporu. 42-letni osumljenec je s sekiro poškodoval osebni avtomobil oškodovanca, drugi osumljenec pa se je namerno zaletel v njegov avto. Oškodovancu je uspelo pobegniti in na pomoč poklicati policiste, ki so ugotovili identiteto vpletenih oseb in zasegli sekiro. Preiskava se nadaljuje.

Pijan vijugal po avtocesti

Okoli 17.30 so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki naj bi na avtocesti pri Trebnjem vijugal po vozišču, zaviral in speljeval in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, voznika izsledili in izločili iz prometa. Ker je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,46 miligrama alkohola. Ugotovili so tudi, da ima na avtomobilu nameščene tuje registrske tablice. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1440 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se za omenjene kršitve vozniku motornega vozila izreče tudi 16 kazenskih točk.

Pijana kolesarka v jarek

Nekaj po 22. uri so policiste iz brežiške bolnišnice obvestili, da oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala pri padcu s kolesom. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 40-letna ženska kolesarila iz smeri Kapel proti Župelevcu. V naselju Vrhje je izgubila oblast nad kolesom, s ceste zapeljala v jarek in padla. V litru izdihanega zraka je imela 0,56 miligramov alkohola, zoper bodo uvedli postopek o prekršku.

Pod vplivom alkohola tudi traktorist

Črnomaljski policisti so bili ob 23.35 obveščeni o prometni nesreči v Semiču. 51-letni voznik traktorja je zaradi prehitre hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste po brežini in se lažje poškodoval. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine - el. vodniki, baker, avto in zelenjava

Z delovišča v Šentjerneju je v noči na torek nekdo ukradel okoli 50 opažnih plošč.

V isti noči je v Straži neznanec vlomil v skladišče podjetja in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 10.000 evrov škode.

V Veliki Loki so neznanci vlomili v ograjen skladiščni prostor in odpeljali odpadni baker. Podjetje so oškodovali za okoli 1.600 evrov.

Med 8. 7. in 12. 7. je s parkirnega prostora na Belokranjski cesti v Novem mestu nekdo ukradel osebni avtomobil Renault megane, kovinsko sive barve, letnik 1999, registrskih oznak NM EP-416.

V okolici Šentjerneja je nekdo z njive pobral zelenjavo in lastnico oškodoval za 50 evrov.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in v tovornem prostoru odkrili tri državljane Afganistana. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju PP Brežice (Ponikve, Mokrice, Dobova, Prilipe) izsledili in prijeli 31 državljanov Bangladeša, sedem državljanov Nepala, pet državljanov Iraka, pet državljanov Indije in dva državljana Afganistana.

M. K.