OŠ Loka: Pridobitev tudi za prihodnje generacije - Pot je bila trnova, a niso obupali

13.7.2022 | 13:20

Ravnateljica Damjana Vraničar (levo), z učenkama Nejo Veselič in Leo Cvitkovič, je predala zahvalo vodji projekta spevoigre Kresniček, Majdi Veselič.

Črnomelj - Večletna prizadevanja naposled obrodila sadove, saj bo na zdajšnji lokaciji zgrajena nova šola – Do takrat bo razredni pouk še naprej potekal na več krajih – Ko se zavzame lokalno okolje, tudi država pristavi svoj lonček – Podpis pogodbe pospremili z več dogodki

Leta 1968 je v naselju Loka vrata odprla največja šola v črnomaljski občini. Po reorganizaciji šolskega okoliša leta 1989 je bila z občinskim odlokom ustanovljena Osnovna šola Loka, s podružnicama v Adlešičih in Gribljah. Že 15 let jo vodi Damjana Vraničar, ki se bo spomladi 2023 upokojila.

»Odhajam z lagodjem, saj nam je ob pomoči lokalne skupnosti in države naposled uspelo zagotoviti sredstva za gradnjo nove šole na lokaciji zdajšnje. Pot je bila kar trnova, a nismo obupali,« je na prireditvi ob koncu šolskega leta dejala ravnateljica Damjana Vraničar. Montažna stavba je bila sicer ob gradnji sodobna in prostorna, a je z leti dotrajala. Vmes so jo dograjevali, a so vsi izračuni gradbene stroke, tudi zaradi energetske potratnosti in nujnega vlaganja v nadaljnjo prenovo, pokazali, da bi bila gradnja povsem novega objekta gospodarnejša kot sanacija. Za nameček je pobesnela narava, ki se je 8. junija 2018 znesla nad Belo krajino, razbila šolsko streho, ta še danes kaže rane po toči in vetrolomu. Od takrat razredni pouk poteka na več krajih, kar je po svoje breme tako za šolarje kot za starše in učiteljski kader.

»Občina kot ustanoviteljica javnega zavoda se še kako zaveda, da je pomembno zagotoviti osnovne pogoje za nemoten pouk. Zato smo po temeljitih pripravah, ob priporočilih stroke in upoštevanju vseh dejavnikov v lokalnem okolju pripravili projekt gradnje nove stavbe. Pri tem smo imeli tudi veliko naklonjenost prejšnje vlade,« zadovoljstva ob največji naložbi v zadnjih letih ni skrival niti župan Andrej Kavšek.

Spomnimo, pogodbo v vrednosti 10,8 milijona evrov, od katerih bo 6,9 milijona zagotovila država, sta v začetku aprila z izvajalcem del, podjetjem CGP, podpisala župan in ravnateljica, dokončanje vseh del skupaj s projektiranjem pa je predvideno julija leta 2024.

»Do takrat,« ne dvomi Damjana Vraničar, »bodo vsi sodelavci, teh je 81, po svoje rasli z novim poslopjem, nekateri bodo delavni tudi med počitnicami.« Šolarji in zaposleni so podpis pogodbe pospremili z več dogodki. Prvi, ob odprtju razstave Likovni utrinki iz preteklosti na OŠ Loka, je ponudil ogled stvaritev likovnega krožka pod mentorstvom Bogomirja Jakše, nastalih med letoma 1980 in 1992. Tudi obisk upokojenih učiteljev in tehničnih delavcev v podružnici Adlešiči je minil v duhu novogradnje.

»Podružnice niso drage, so pa dragocene,« so besede Branke Weiss, vodje podružnice Griblje, ki se je na literarnem večeru ob odprtju muzejske učilnice z naslovom V šoli so spravljene mnoge skrivnosti, zahvalila za čudovit popoldan vsem nastopajočim. V šolskem letu 2019/20 se je adlešiška podružnica pripravljala na počastitev svoje 160. obletnice, in sicer s spevoigro Kresniček. A jim je načrte prekrižal koronavirus, zato so spevoigro posneli v videozgodbo. Premiera Kresnička je bila tako 10. junija v Domu krajanov v Adlešičih, z njim pa so se predstavili tudi na letošnjem Jurjevanju.

Pozabljeno delo slovenskega skladatelja Radovana Gobca je iz glasbene zakladnice izbrskala Maja Veselič, ki že skoraj 40 let srčno vodi pevske zbore na matični šoli Loka. Tako kot izgubljeni Kresniček žalosten zaraja s prijatelji, bo tudi stara šola na Loki, ki jo bodo podružnični otroci obiskovali v višjih razredih, ostala spomin v pričakovanju nove, večje in lepše. »In nove zgodbe bomo pri pouku in obšolskih dejavnostih nadaljevali tudi v času njene gradnje,« je še dejala Damjana Vraničar. Matično šolo na Loki bo v novem šolskem letu obiskovalo 480 učencev, v Adlešičih 41, v Gribljah 15.

M. Glavonjić