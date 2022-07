Od 20. do 22. julija popolna zapora odseka Ulice Slavka Gruma

13.7.2022 | 14:35

Foto: arhiv; MO NM

Novo mesto - Med 20. in 22. julijem bo v sklopu rekonstrukcije cestišča in ureditve komunalne infrastrukture na Ulici Slavka Gruma med križiščem z ulicama Drska in Brod ter križiščem s Cesarjevo ulico potekalo zaključno asfaltiranje, spremljala ga bo popolna zapora odseka. Dostop do objektov z vozili bo potekal samo zjutraj pred 7. uro in zvečer po 19. uri, medtem ko bodo vsi dovozi in dostava med 7. in 19. uro onemogočeni in bo do objektov možno dostopati le peš.

Kot je znano, je na odseku Ulice Slavka Gruma od konca maja vzpostavljena popolna zapora, vendar izvajalec omogoča dostop preko gradbišča do vseh parkirišč na območju. Od srede do petka, od 20. do 22. julija torej, pa tovrsten dostop ne bo mogoč, ulični odsek bo popolnoma zaprt za ves motorni promet stanovalcev in poslovnih uporabnikov. Za urgentne prehode gradbišča se lahko uporabniki obrnejo na predstavnika izvajalca Štefko Doberšek (041 350 470) in Petra Freceta (051 684 499).

Dela na Ulici Slavka Gruma obsegajo rekonstrukcijo vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, vseh križišč in priključkov, odvodnjavanje ceste, ureditev fekalne in meteorne kanalizacije ter rekonstrukcijo vodovoda, po zaključku projekta pa se obeta tudi sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po Ulici Slavka Gruma. V projekt je vključena še izgradnja kolesarskih površin v skupni dolžini približno 2,2 kilometra, ki bodo od Osnovne šole Drska do brvi čez reko Krko v Irči vasi in nato naprej do križišča s Straško cesto povezale Drsko z Bršljinom.

M. K.