Na mestni ulici začasna zapora

13.7.2022 | 14:00

Cesta prvih Borcev v brežiškem starem mestnem jedru (Foto: M. L.)

Brežice - Zaradi prireditve Mestna promenada 2022 bo v Brežicah od četrtka, 14. julija, od 7. ure zjutraj do nedelje, 31. julija, do 20. ure v starem mestnem jedru veljala popolna zapora Ceste prvih borcev od križišča z Bizeljsko cesto do križišča s Kržičnikovo ulico, kjer bo potekala prireditev.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice vljudno prosi vse stanovalce in obiskovalce starega mestnega jedra, da pred predvideno zaporo, najkasneje do 14. julija do 7. ure zjutraj, umaknejo avtomobile s tega območja. Zavod jih prav tako prosi, do navedenega datuma konca zapore, tam ne parkirajo avtomobilov.

Med zaporo bodo uredili obvoz, in sicer po Kržičnikovi ulici, kjer bodo spremenili vozno smer in to označili s prometnimi znaki, pojasnjuje Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, ki se občanom zahvaljuje za razumevanje glede začasne nove prometne ureditve.

M. L.