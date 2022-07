Šinkova obiskala podjetji Snežnik in Slovenski državni gozdovi

13.7.2022 | 18:50

Foto: SiDG

Kočevje/Kočevska Reka - Ministrica za kmetijstvo Irena Šinko in državni sekretar Darij Krajčič sta na današnjem delovnem obisku Kočevja z okolico obiskala podjetji Snežnik in Slovenski državni gozdovi. Vodstvi podjetij sta predstavili svoje delo in tekoče poslovanje, pogovarjali pa so se tudi o aktualnih izzivih in načrtih za naprej.

Namen današnjega obiska je bil seznanitev z delom državnih podjetij, stanjem gozdarstva v tej panogi in regiji, razvojem gozdno-lesnih verig, spopadanju z izzivi ter drugim aktualnim vsebinam s tega področja, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Ministrica in državni sekretar sta najprej obiskala podjetje Snežnik, ki je hčerinska družba Slovenskih državnih gozdov. Osnovna dejavnost podjetja je žaga, imajo tudi decimirnico in lamelirnico, zaposlujejo pa tudi invalidne osebe, so navedli na ministrstvu. Vodstvo podjetja je ob predstavitvi ministrici izpostavilo tehnološko zastarelo opremo ter potrebo po prestrukturiranju družbe.

Pozneje sta si Šinkova in Krajčič ogledala še sedež podjetja Slovenski državni gozdovi. Državni gozdovi predstavljajo približno 20 odstotkov vseh gozdov pri nas, obseg sečnje državnega podjetja pa znaša okoli 1,1 milijona kubičnih metrov letno.

V današnjem pogovoru so med drugim izpostavili uspešno tekoče poslovanje, širitev lastne gozdne proizvodnje skladno s strategijo, ukrepe za spodbujanje razvoja podeželja, možnosti širitve dejavnosti na odkup lesa od zasebnih lastnikov gozdov, spopadanje s težavami pri delu v gozdu in administracijo, so povzeli na ministrstvu.

Šinkova in Krajčič sta si ogledala tudi nove poslovne prostore SiDG logistika. Prostori pomenijo začetek reševanja prostorske stiske zaposlenih, ki delajo v Kočevju, pomembni pa so tudi zaradi širitve lastne gozdne proizvodnje SiDG, katere razvoj z nabavo sodobne gozdarske mehanizacije zahteva tudi dobro podporo tehnične službe, so še navedli na ministrstvu.

M. K.