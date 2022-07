Klub in mladinska soba

14.7.2022 | 08:10

Ekipa Kluba Mladinskega centra Brežice. Levo Loriana Bogovič, desno Robert Žagar

Generalka pred večernim nastopom

Odprtje kluba v soju svetilk (Vse foto: M. L.)

Brežice - Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice je nedavno pripravil teden mladih, ki ga je zaključil s predvajanjem filma Razodetje.

»Ob zaključku tedna mladih smo tudi odprli naš prenovljeni Klub in našo zunanjo oazo, sprostitveni prostor med Klubom in hostlom. Zamisel pri prenovi je bila veliko zelenja v Klubu in zunaj. Želimo 'preslikati' naš park čim bližje sem k našim prostorom,« je povedala Loriana Bogovič, vodja mladinskega programa v ZPTM Brežice, tj. vodja Mladinskega centra.

V okviru zaključka tedna mladih so v učilnici mladinskega centra pripravili otroške delavnice Lego mehanika.

Prenovo Kluba naj bi obiskovalci začutili tudi pri točilni mizi. Po besedah zunanjega sodelavca Mladinskega centra Roberta Žagarja, ki je prispeval zamisel za prenovo Kluba, so hišna novost naravni napitki, ki jih delajo sami. »Naravne sestavine, čim manj sladkorja in drugih dodatkov, povratna embalaža in vsak dan v tednu druga 'pijača dneva', - tako smo si zamislili,« je povedal Robert.

Mladim je v Mladinskem centru na voljo tudi mladinska soba. »Mladi so jo opremili po svoje, mi smo pomagali z denarjem. V sobo lahko prihajajo s predhodno rezervacijo,« je povedala Loriana Bogovič

M. L.

