Veste, kdo bo 'vaš' župnik? Letošnje premestitve duhovnikov v novomeški škofiji

14.7.2022 | 11:30

Znane so že premestitve nekaterih duhovnikov v novomeški škofiji, ki veljajo od 1. avgusta. (Foto: L. M.)

Novo mesto - Vsako leto so v slovenskih škofijah avgusta premestitve duhovnikov.

Tudi letos bo tako in tudi v novomeški škofiji. S 1. avgustom nekateri duhovniki odhajajo drugam zaradi starosti ali bolezni, druge pošilja na novo delovna mesto škof msgr. dr. Andrej Saje, ki jim je že izročil imenovanja.

In katere »kadrovske spremembe« se obetajo? Mitja Bulič, župnik župnije Stara Cerkev, je bil imenovan za župnika župnije Novo mesto – sv. Janez; Andrej Golčnik, župnik župnije Šmarjeta, je bil imenovan za župnika župnije Boštanj – tamkajšnji dosedanji župnik Alfons Žibert pa ga bo zamenjal v Šmarjeti; p. Krizostom Komar OFM, župnik župnije Novo mesto – sv. Lenart, bo sprejel drugo službo v frančiškanski skupnosti; Gregor Kos OFM je bil imenovan za župnika župnije Novo mesto – sv. Lenart; Sašo Kovač, župnik župnije Zagradec, je bil imenovan za župnika župnije Stara Cerkev, v Zagradcu ga bo nadomestil Uroš Švarc, župnik župnij Ambrus in Šmihel pri Žužemberku; Gregor Kunej, župnik župnij Črnomelj in Dragatuš, je bil imenovan za župnika župnij Fara pri Kočevju, Osilnica in Banja Loka., nadomestil ga bo Janez Žakelj, dosedanji župnik župnije Cerklje ob Krki; Andrej Pažur, župnik župnij Fara pri Kočevju in Osilnica, je bil imenovan za župnika župnije Cerklje ob Krki; Jože Milčinovič, soupravitelj župnije Banja Loka, predaja soupravo.

Janez Demšar, duhovni pomočnik v župniji Novo mesto – Šmihel in odgovorni za duhovno oskrbo varovancev v DSO Novo mesto – Šmihel, odhaja v Duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani – novomešanik Janez Meglen pa je bil imenovan za kaplana v šmihelski župniji; Miroslav Virant župnik župnije Novo mesto – sv. Janez, pa bo živel na zasebnem naslovu, dokler se mu zdravje ne izboljša.

L. M.