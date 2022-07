Trčila voznika avta in skiroja - oba pijana

14.7.2022 | 12:40

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 247 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru. Oobravnavali so sume kaznivih dejanj lahkih telesnih poškodb, groženj, goljufije, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

Oba udeleženca nesreče pod vplivom alkohola

Včeraj nekaj pred 17.30 se je zgodila prometna nesreča v Smolenji vasi pri Novem mestu - trčila sta voznik osebnega avtomobila in voznik skiroja. Po prvih ugotovitvah policistov je 33-letni voznik skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 41-letni voznik. Huje poškodovanega voznika skiroja so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da sta bila oba udeleženca pod vplivom alkohola. Voznik skiroja je imel v litru izdihanega zraka 0,44 miligrama alkohola, voznik osebnega avtomobila pa 0,43 miligrama. Zaradi kršitev bodo obema izdali plačilne naloge.

Kolesar trčil v avto, v bolnico ga je odpeljal voznik

Okoli 10.30 je v Novem mestu mladoletni kolesar izgubil oblast nad kolesom in trčil v avtomobil 27-letnega voznika. Kolesarja, ki je po trčenju padel in se poškodoval, je voznik odpeljal v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. O prometni nesreči bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Trčila v motorista

Policisti PP Brežice so bili nekaj po 14. uri obveščeni o prometni nesreči v Bukošku. Zanjo je odgovorna 53-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v motorista. Lažje poškodovanega motorista so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Zoper povzročiteljico nesreče bodo policisti uvedli postopek o prekršku.

Kradli akumulatorje, bencin in nakit

V Gorenjem Gradišču pri Šentjerneju je v noči na sredo nekdo iz premičnih semaforjev ukradel dva akumulatorja.

Na avtocestnem postajališču Starine je v isti noči neznanec iz rezervoarja tovornega vozila iztočil okoli 600 litrov goriva.

V naselju Stari trg na območju PP Trebnje je med 12. 7. in 13. 7. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4500 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče) izsledili in prijeli sedem državljanov Irana, sedem državljanov Iraka in štiri državljane Palestine in na območju PP Metlike (Božakovo) državljana Burundija.

