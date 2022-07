Zapeljala v suho strugo potoka; potres pri Metliki

14.7.2022 | 19:10

Danes ob 14.28 je na cesti Svibnik - Stražnji vrh, občina Črnomelj, voznica osebnega vozila zapeljala v suho strugo potoka. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator in nudili pomoč avtovleki. Poškodovano voznico so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Zmeren potresni sunek v bližini Metlike

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 18.10 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III-IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Metlike in okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

M. K.