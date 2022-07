Mladi tujci spoznavajo šmarješko dolino in njene lepote

15.7.2022 | 08:30

Pogled z razgledne ploščadi zvonika farne cerkve sv. Marjeta je fantastičen.

Šmarjeta - V okviru programa Erasmus + ter nacionalne agencije MOVIT se te dni v šmarješki občini mudi skupina mladih, pretežno tujcev, ki se želi družiti in kaj novega naučiti.

Poleg Slovencev, ki so prišli iz vse Slovenije, so tu še iz Italije, Latvije, Nemčije in Hrvaške. Nastanjeni so v župnijskem domu v Šmarjeti.

Veseli so, da jim organizatorja omogočata tovrstne učne izkušnje, kjer se učijo drug od drugega za boljšo prihodnost. Za tokratno temo so si izbrali zdravje, ker so zelo pod stresom in jih nenehno skrbi za prihodnost, čeprav so stari šele med 15 in 22 let.

Mladi tujci radi spoznavajo naše lepote narave.

Kot pravi Darinka Bobnar, direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, ki skupaj z Občino Šmarješke Toplice ter Zavodom Ambitia pomaga pri organizaciji projekta, se učijo zdravega načina življenja brez stresa in solidarnosti. Udeleženci sami načrtujejo svoje aktivnosti, ki so zmes kreativnih delavnic, gledališča in pogovorov.

V Šmarjeških Toplicah so dan preživeli v Klevevžu, kjer so se med drugim spoznali z zgodovino nekdanjega gradu ter si izmenjali mite in legende iz svojih držav. Povzpeli so se tudi na razgledni zvonik cerkve sv. Marjete v Šmarjeti, da so v šali ocenili, od kod prihajajo.

Danes v okviru mladinske izmenjave načrtujejo jutranji pohod do cerkve na Vinjem vrhu, popoldne pa pripravljajo kratko predstavo ter fotografsko razstavo na temo zdravja in projekta ob 15.30 na trgu v Šmarjeti.

Pravijo, da bodo veseli vašega obiska, pridružite se jim torej danes ob 15.30 na trgu v Šmarjeti.

L. Markelj