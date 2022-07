FOTO: Iz cisterne iztekalo olje; zagorela fasada; v trku pet poškodovaih

15.7.2022 | 07:00

Iz cisterne je iztekalo olje (Fotografije: PGE Krško)

Ob 19.06 sta v Novi vasi pri Mokricah, občina Brežice, trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, odklopili akumulatorja in z vpojnimi sredstvi posuli razlite tekočine. Reševalci NMP Brežice so na kraju oskrbeli pet oseb, dve od teh pa nato prepeljali v SB Brežice.

Ponoči zagorela fasada

Minulo noč ob 00.40 je v Brezju pri Veliki Dolini, občina Brežice, zagorela fasada na stanovanjskem objektu. Požar je pogasil lastnik sam, gasilci PGD Velika Dolina in Obrežje pa so objekt pregledali s termo kamero.

V kurilnici iztekalo olje

Ob 18.17 je v Orehovcu, občina Kostanjevica na Krki, iz cisterne v stanovanjski hiši iztekalo kurilno olje. Gasilci PGE Krško so preprečili širjenje iztekanja, kurilno olje prečrpali in madež posuli z vpojnimi sredstvi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu GRAJSKE NJIVE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS, na izvodu SKS DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUMANJA VAS, izvod 4. PROTI GOZDU;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAKOVNIK;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRISTAVA;

- od 12:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1;

- od 7:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH;

- od 7:30 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE, TP VEL. SLATNIK, TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU, TP SLATENSKA GORA, TP BENDJE;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:00 do 14:00 na območju TP BAČJE, DEBENEC, STAN, STARA GORA MIRNA 1, PRAPROTNICA IN STARA GORA MIRNA 2;

- od 8:00 do 13:00 na območju TP MIGOLICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnice z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Novi Grad, nizkonapetostno omrežje – Medved danes med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.