Grajžlova nič več v.d., Viršek se vrača na čelo ARAO

15.7.2022 | 10:00

Sandi Viršek (Foto: arhiv DL)

Takole naj bi izgledalo bodoče odlagališče NSRAO v Vrbini. (Foto: ARAO)

Ljubljana/Krško - Vlada je včeraj imenovala Sandija Virška za direktorja Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO), štiriletni mandat bo nastopil 15. julija. Viršek je pred tem agencijo že vodil do konca marca, po izteku mandata pa je vodenje agencije kot vršilka dolžnosti direktorja prevzela Petra Grajžl.

Kot je sporočil urad vlade za komuniciranje, Viršek izpolnjuje predpisane pogoje za imenovanje in je bil na razpisu izbran kot najustreznejši kandidat. Imenovan je bil za štiriletni mandat, do 14. julija 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Viršku je prvotni mandat na čelu ARAO potekel 29. marca letos. Upravni odbor agencije je 11. januarja letos objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja. Razpisnim pogojem sta ustrezala dva kandidata. Z obema so opravili razgovor, na osnovi predstavljenega programa dela in razvoja ARAO za obdobje 2022-2026 pa kot najprimernejšega izbrali kandidata, ki je dne 1. marca odstopil od kandidature.

Prejšnja vlada je nato marca za vršilko dolžnosti direktorice agencije za radioaktivne odpadke imenovala Grajžlovo, ki je pred tem vodila kabineta ministra za okolje in prostor. Na funkcijo je bila imenovana do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto.

Upravni odbor je junija objavil nov razpis za direktorja agencije. Prejeli so pet vlog in s tremi kandidati opravili razgovor. Na osnovi opravljenih razgovorov je upravni odbor kot najprimernejšega kandidata izbral Virška, sicer magistra geotehnologije, za mandatno obdobje 2022-2026 in ga predlagal vladi v imenovanje, so pojasnili na ministrstvu.

Trenutno je zaposlen na ARAO. Pred tem je bil vodja umeščanja odlagališča na lokaciji Krško in v. d. direktorja ARAO ter direktor ARAO.

Na ministrstvu za okolje, ki je pristojnost za nadzor nad poslovanjem ARAO prevzelo od infrastrukturnega ministrstva, so bili v času prejšnje vlade do Virška kritični, saj da ni zagotovil izpolnitve obvez o izgradnji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov NSRAO na Vrbini pri Krškem do leta 2023.

ARAO bo namreč bdela nad gradnjo odlagališča, kjer se zapleta z razpisom za izvajalca gradnje. Prejeli so ponudbi dveh konzorcijev ter marca enemu od njih priznali sposobnost za izvedbo projekta, vendar zaradi previsoke ponudbe naročila niso oddali. Grajžlova je ob prihodu na agencijo zahtevala ponoven pregled ponudbe, vendar agencija zaradi občutno previsoke ponujene cene naročila potem tudi po ponovnem pregledu ponudbe niso oddali.

Agencija vrednost celotne naložbe ocenjuje na okoli 194 milijonov evrov.

STA; M. K.