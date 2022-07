Novomeške Lakovnice bodo dobile kanalizacijo

15.7.2022 | 12:50

Gregor Macedoni in Marjan Skube ob včerajšnjem podpisu pogodbe (Foto: MO NM)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto bo v Gorenjih in Dolenjih Lakovnicah začela graditi kanalizacijo. Do spomladi prihodnje leto naj bi tako na javno kanalizacijo priključili 156 prebivalcev omenjenih vasi ob Novem mestu. Pogodbo o gradnji sta včeraj podpisala novomeški župan Gregor Macedoni in direktor na razpisu izbranega gradbinca Malkom Marjan Skube.

Naložba je vredna nekaj več kot 770.000 evrov brez davka na dodano vrednost, z gradnjo naj bi začeli prihodnji mesec, končali pa predvidoma maja prihodnje leto. Na kanalizacijo bo priključenih 45 objektov s 156 prebivalci, so sporočili z Mestne občine Novo mesto.

Kanalizacijski vod, dolg 1935 metrov, bo povezan na novo kanalizacijo v sosednji vasi Jama, kjer je občina komunalno infrastrukturo uredila leta 2019, zgrajeno bo tudi črpališče za odvajanje odpadnih voda. Denar za izgradnjo bo zagotovila novomeška občina, v primeru uspešne prijave na javni razpis pa si obetajo, da jo bodo v višini do 60 odstotkov sofinancirali iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Drugi projekti

V občini sicer ta trenutek poteka še več drugih projektov. Med drugim je še vedno v teku rekonstrukcija cestišča in izgradnja kolesarske povezave Drska-Bršljin na Ulici Slavka Gruma, dela potekajo tudi na vodovodu v Turkovi ulici. Jeseni bodo začeli z gradnjo kanalizacije s čistilno napravo na Vrhu pri Ljubnem in v Dolenjem Kamenju, obeta se nadaljevanje del na kanalizaciji v Ždinji vasi. V okviru obnove Seidlove ceste načrtujejo celovito rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda na omenjeni osrednji novomeški cesti.

M. K.