Kam gredo milijoni na račun sobivanja z nuklearko? Nadomestilo izplačano 216 upravičencem

15.7.2022 | 11:00

Krško sobiva z jedrsko elektrarno. (Foto: MO Krško)

Krško - Prihodki MO Krško iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov - 300 evrov dobi družina ob rojstvu vsakega otroka - Individualno nadomestilo občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli NEK lani izplačano 216 upravičencem

Deveto leto zapored je Mestna občina (MO) Krško v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško (NEK), GEN energijo, Agencijo za radioaktivne odpadke ter Skladom za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK pripravila letno poročilo o porabi nadomestila zaradi omejene rabe prostora (v spriponki spodaj pod tekstom). V letu 2021 so v okviru nedavčnih prihodkov proračuna MO Krško prihodki iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP) na območju jedrskega objekta znašali 8,9 milijona evrov.

Občina je ta sredstva namenila predvsem za izgradnjo ali obnovo objektov predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, za izgradnjo ali obnovo infrastrukture na področju prometa, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Med večjimi projekti, ki so bili v lanskem letu financirani iz tega vira, so predvsem novogradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, izgradnja prizidka in obnova gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, obnova cest v skladu z letnim programom, ureditev ceste skozi Zdole v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo, rekonstrukcija ceste in obnova mostu Belo v KS Senovo, ureditev kolesarske povezave skozi Sotelsko, ureditev avtobusnega postajališča in obnova priključka na Gornjem Pijavškem, vzdrževanje in obnova kulturnih spomenikov, obnova speedway steze na Stadionu Matije Gubca in druge, so sporočili z MO Krško.

Petino iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta MO Krško namenja za individualno rabo, kot je npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini do 75 do 88 odstotkov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev, in sicer dodatno znižanje plačil staršev za 30 odstotkov, za subvencioniranje počitniškega dela mladih, sofinanciranje posvetovalnice za starše, sofinanciranje letovanja šestošolcev, za brezplačno šolo v naravi, za novoletne prireditve obdaritve otrok, subvencioniranje pomoči na domu, subvencijo mestnega prometa, 300 evrov dobi družina ob rojstvu vsakega otroka. Individualno nadomestilo občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta je bilo lani izplačano 216 upravičencem.

P. P.