Bobnarjeva ob odstranjevanju žične ograje: Varnost bomo zagotovili na druge načine

15.7.2022 | 14:45

Foto: STA

Metlika - Slovenska vojska je na meji s Hrvaško popoldne začela odstranjevati žično ograjo. Kot je na mejnem prehodu Krmačina pri Metliki, kjer so odstranili prve metre ograje, povedala ministrica Tatjana Bobnar, so se za odstranitev odločili, ker je žična ograja popolnoma nesorazmeren ukrep. Varnost bodo po njenih besedah zagotovili na druge načine.

Po besedah ministrice za notranje zadeve Bobnarjeve je čas pokazal, da nobena ograja ne more preprečiti migracij, je pa rezilna žica na meji "povzročila marsikatero tragedijo, ko so se ji ljudje umikali in izogibali ter umirali v in ob Kolpi".

Bobnarjeva se zaveda, da bodo z odstranitvijo ograje pred državo novi varnostni izzivi, a zagotavlja, da imajo na voljo druga sredstva za zagotavljanje varnosti prebivalstva, ki jih nameravajo tudi uporabiti. Med drugim načrtujejo aktivno mednarodno sodelovanje s policijami sosednjih držav, za kar imajo že napovedana bilateralna srečanja.

Najprej 51 kilometrov žične ograje

Slovenska vojska bo po načrtu vsak delovni dan odstranila od 150 do 200 metrov žične ograje. Te je skupaj okoli 51 kilometrov. Nato bo sledila odstranitev panelne ograje, za kar nameravajo na ministrstvu izvesti razpis. Po zagotovilih ministrice bo odstranjevanje panelne ograje potekalo v dogovoru z lokalno skupnostjo, saj si ponekod želijo, da ta ostane. Kdaj naj bi bila panelna ograja povsem odstranjena, je sicer po njenim besedah v tem trenutku nehvaležno napovedovati.

Začetek odstranjevanja ograje si je ob velikem medijskem zanimanju ogledal tudi v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav. Povedal je, da tako postavitev kot odstranitev ograje na meji s Hrvaško nista bila odločitev policije, se pa policija tem odločitvam prilagaja in bo še naprej zagotavljala visoko stopnjo varnosti. "Nikomur se ni treba bati za varnost, policija jo zagotavlja v zelo veliki meri," je zagotovil.

Žično ograjo bodo nadomestili s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z večjo uporabo tehničnih sredstev, napotovanjem dodatnega kadra na mejo ter okrepljenim mednarodnim sodelovanjem, je napovedal.

Ocena tveganja

Ministrica je danes tudi zavrnila očitke opozicije, da za odstranjevanje ograje ni bila narejena varnostna ocena. "Ocena tveganja je bila pripravljena. Vemo, kako se giblje migracijski tok," je dejala. Število migracij se je v zadnjem letu po njenih besedah res povečalo, "vendar policija prilagaja svoj način dela in zagotavlja varnost".

Opozorila je tudi, da je strašenje s tujci "nedopustna politična manipulacija in nesprejemanje drugačnosti". Napovedala je spremembo azilne zakonodaje na način, da bo vsak, ki potrebuje mednarodno zaščito to dobi v hitrem in učinkovitem postopku.

Še kdaj?

Ni pa mogla Bobnarjeva danes povsem nedvoumno zagotoviti, da v njenem mandatu ograje ne bodo spet postavljali nazaj. "To je relativno, ampak naš namen zdaj je jasen. To je, da se najprej umakne rezilna žica in potem postopoma v sodelovanju z lokalno skupnostjo še panelna ograja," je odgovorila na vprašanja o tem.

STA; M. K.