FOTO: Pogorela avto in garaža

15.7.2022 | 18:40

Puščava: uničena avto in garaža (Foto: PGD Mokronog)

Ob 14.40 je v naselju Puščava, občina Mokronog-Trebelno, gorelo osebno vozilo v garaži. Gasilci PGD Mokronog so omejili in pogasili požar, v katerem je bilo uničeno vozilo in garažni objekt v celoti.

Nesreči v Rumanji vasi in Škocjanu

Zjutraj ob 8.11 sta v Rumanji vasi, občina Straža, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi, usmerjali promet do prihoda policije, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so dve osebi oskrbeli na kraju, nadaljnje pomoči nista potrebovali.

Ob 13.19 sta v Škocjanu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ponesrečeno osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.