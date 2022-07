Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj

16.7.2022 | 09:40

Foto: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Ljubljana/Novo mesto - Agencija za varnost prometa s talnimi označbami na parkirnih mestih ozavešča voznike, da lahko zaradi neprilagojene vožnje povzročijo nesrečo. Napis Najhitrejši včasih ne pridejo na cilj voznike in mimoidoče opozarja na posledice objestne in tvegane vožnje. Letos beležimo 14 odstotkov več prometnih nesreč zaradi prevelike hitrosti kot lani.

Voznikom z napisi sporočajo, da z divjanjem ne pridobijo ničesar, lahko pa povzročijo hudo prometno nesrečo, s katero zaznamujejo mnoga življenja, so sporočili iz Javne agencije za varnost prometa (AVP).

Do sredine julija po trenutnih podatkih beležijo že 1591 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Zaradi neprilagojene hitrosti je življenje izgubilo 16 ljudi, kar je dobra tretjina manj kot leto prej. Policija je letos do 13. julija zabeležila 69.731 kršitev s področja hitrosti, v enakem obdobju lani pa 73.684 kršitev, so sporočili iz AVP.

Vsem udeležencem v prometu zato AVP svetuje, da vožnjo vedno prilagodijo omejitvam in razmeram na cesti. "Le tako bo pot do cilja varnejša za vse," so zapisali.

AVP terensko akcijo izvaja v sodelovanju z občinami Celje, Kranj, Krško, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Ptuj. K sodelovanju pozivajo tudi druge občine.

M. K.