FOTO: Ranjen v prevrnjenem avtu po pobočju, poškodovan tudi pes

16.7.2022 | 18:55

Današnja nesrerča v Šentjanžu (Foto: PGD Sevnica)

Danes ob 10.38 so posredovali gasilci PGD Sevnica v Šentjanžu, kjer se je po pobočju travnika prevrnilo osebno vozilo. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev in izvlekli vozilo na cestišče. Reševalci NMP Sevnica so na kraju oskrbeli poškodovano osebo. Veterinar Veterinarske postaje Sevnica pa je pregledal in oskrbel poškodovanega psa.

Nesreča tudi na AC - štirje ranjeni

Ob 13.16 je na dolenjski avtocesti za priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta vozilo zapeljalo s ceste v brežino in nato na strehi obstalo na prehitevalnem voznem pasu. Gasilci PGD Stična, Trebnje in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč štirim poškodovanim osebam in jih predali v oskrbo reševalcev NMP. Vozilo so postavili nazaj na kolesa ter z absorbentom posuli po izteklih motornih tekočinah.

Sinočnja nesreča brez poškodovanih

Sinoči ob 19.54 je na cesti Cerklje ob Krki-Veliko Mraševo, občina Brežice, voznica z osebim vozilom zapeljala s cestišča in z vozilom pristala v obcestnem jarku. Gasilci PGE Krško so proti naletno in požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, posipali iztekle motorne tekočine, z dvigalom postavili vozilo na cestišče in nudili pomoč policiji in avto vleki. Poškodovanih ni bilo.

Jutri brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v nedeljo od 7:30 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 1. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.