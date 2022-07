Minister Papič v Novem mestu o javnem visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti

Minister in župan

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni se je včeraj na rotovžu srečal z ministrom za izobraževanje, šport in znanost dr. Igorjem Papičem, državnim sekretarjem, pristojnim za visoko šolstvo, znanost in inovacije, dr. Matjažem Kranjcem in direktorjem Direktorata za investicije Iztokom Žigonom. Osrednja tema ministrovega obiska je bil razvoj visokošolske in znanstveno-raziskovalne dejavnosti v jugovzhodni Sloveniji, z deležniki razvoja pa sta se župan in minister z ekipo tudi sestala in začrtala nadaljnje korake pri razvoju javnega visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v dolenjski prestolnici..

Minister se je tako sestal tudi s predstavniki novomeške visokošolske in znanstveno-raziskovalne srenje. Z direktorjem Razvojnega centra Novo mesto Francijem Bratkovičem, dekanom Fakultete za informacijske študije dr. Matejem Makarovičem, predsednikom upravnega odbora Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Tonetom Hrovatom, direktorjem Javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo dr. Janezom Povhom in predstavnikom Fakultete za industrijski inženiring in Šolskega centra Novo mesto dr. Simonom Muhičem so, kot so sporočili z rotovža, sklenili dogovor, »da se glede nadaljnjega dogovarjanja o razvoju visokega šolstva v novomeški regiji, ki je izredno močna, gospodarsko aktivna in uspešna regija, v razpravo vključi širša slovenska akademska skupnost.« Minister je še dodal, da so osnovni pogoji za odprto akademsko razpravo o nadaljnjih procesih ustanovitve javne univerze že vzpostavljeni, poudaril pa je tudi, da gospodarska uspešnost regije kaže na to, da Novo mesto ne zna samo uporabiti, temveč tudi kreirati znanje.

Župan Macedoni je bil s pogovori zadovoljen: »Na začetku ministrovega mandata smo se želeli predvsem poenotiti o nadaljnjih korakih za razvoj visokega šolstva in posledično javne univerze v Novem mestu, danes pa smo se dogovorili, da bomo skupaj nadaljevali po tej poti tudi oziroma predvsem na način, da se doseže čim večja vpetost novomeškega projekta v slovenski univerzitetni in raziskovalni prostor.« Ker procesi nastajanja nove slovenske javne univerze potekajo že več kot 15 let, se lahko ena najuspešnejših slovenskih regij samozavestno sooči s transparentno javno presojo, ki bo vključevala tudi dialog z rektorsko konferenco in konfederacijo javnih raziskovalnih zavodov, je stališče regije povzel Gregor Macedoni.

Minister in njegova ekipa so delovni obisk Novega mesta zaključili v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik. Ogledali so si Labtop, prototip tovarne prihodnosti, kjer je na enem mestu možno videti avtomatizirano in digitalno podprto proizvodnjo od priprave materiala v skladišču, do obdelovanja izdelka v različnih fazah in odpreme izdelka.

