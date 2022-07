FOTO: Ob prazniku prevzeli več pridobitev in podelili priznanja

16.7.2022 | 16:30

Dobitniki pisnih priznanj in zahval

Prejemnika grbov (z leve) Dušan Mikec in Iztok Može z županom Jožetom Papežem

Lubica Gogulova in dr. Nebojša Mijović

Žužemberk/Dvor - Občina Žužemberk te dni z nizom dogodkov obeležuje svoj 24. občinski praznik. Sinoči so na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska in županova priznanja ter se tako zahvalili posameznikom in društvom, ki s svojim delovanjem prispevajo v skupno dobro ter pomembno vplivajo na razvoj občine.

Naziva častnega občana letos že drugo leto zapored niso podelili, so pa podelili več pisnih priznanj, ki so jih prejeli gasilci PGD Dvor in PGD Hinje, Darko Pucelj, Feliks Vidmar, Kulturno društvo Dvor, Mija Penca Vehovec in Milka Jernejčič. Pisno priznanje župana so prejeli Lubica Gogulova iz Čachtic na Slovaškem in dr. Nebojša Mijović, predsednik občine iz Golubca za prizadevno delo pri ohranjanju prijateljskih odnosov med pobratenima občinama, ter posamezniki Martina Papež, Darko Perko in Rok Rezelj. Najvišji priznanji pa sta župan Jože Papež in predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Stanka Blatnik podelila Iztoku Možetu, ki je prejel zlati, in Dušanu Mikcu srebrni grb.

Zbrane, med drugim so se slavnostne seje udeležile delegacije pobratenih občin Golubca iz Srbije, hrvaške Pregrade in Čachtic iz Slovaške ter častna gostja poslanka DZ RS Vida Čadonič Špelič, je v uvodnem delu pozdravil župan Jože Papež. Izpostavil je pomen praznika, skupnih ciljev v dobrobit občine. »Občina je v zadnjih štirih letih pospešeno posodabljala cestno infrastrukturo. Odsek z javno razsvetljavo in vodovodom Dolga vas, celotna trasa iz Srednjega Lipovca do Podlipe, cesta Zafara – Trebča vas, cesta na Vinkov Vrh, povezava med Jamo in Stavčo vasjo, celostna ureditev državne ceste skozi Dvor, več manjših odsekov, kot na primer v Zgornjem Kotu, Spodnjem Križu, Gradencu, Podgozdu, nove trase varčnih javnih razsvetljav, novi ekološki otoki in avtobusne postaje, prenovljena zdravstvena postaja, nova bazna postaja Telekoma Slovenije na Prevolah, oživitev obrtnih con, ki so mirovale več kot deset let, mnoge sanacije in druge adaptacije, so zgovorne pridobitve občine,« je med drugim dejal župan in dodal, da bo občina tudi v prihodnje na racionalen način pristopala k aktivnostim, ki bodo imele pozitivni učinek na skupno sobivanje.

Ob občinskem prazniku je občina Žužemberk bogatejša za kar nekaj pomembnih investicijskih projektov - nove bazne postaje v Hinjah, ceste na Vinkov Vrh, ceste in javne razsvetljave na Podgozdu in novega vozila za starejše. Vsekakor je omembe vreden tudi finančni delež občanov in domačinov pri javni razsvetljavi in cesti na Podgozdu ter delež donatorjev in občanov pri novem vozilu.

Slavnostno sejo, ki jo je povezoval Lojze Bojanc, so obogatili žužemberški rogisti, pevka Klara Klemenčič in kitarist Aleks Zorko. V drugem delu slovesnosti pri gasilskem domu na Dvoru so se s francoskim jezikom zabavali najmlajši, predstavili so se tudi domači glasbeniki, večer pa se je pred številno publiko končal s koncertom Marka Vozlja z ansamblom Diamanti.

Slavko Mirtič

