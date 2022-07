V prenovljeni zdravstveni postaji tudi prostor za pediatra

17.7.2022 | 10:50

Zdravstvena postaja Videm (Foto: geago.si)

Videm-Dobrepolje - V občini Dobrepolje nameravajo temeljito prenoviti zdravstveno postajo v Vidmu, ki deluje v okviru Zdravstvenega doma Grosuplje. Po prenovi bo ena od ambulant namenjena tudi pediatru, ki ga trenutno nimajo. Pogodbo o prenovi sta nedavno podpisala župan Igor Ahačevčič in na razpisu izbrano podjetje Tipo iz Ljubljane.

Prenovo bodo začeli še v tem mesecu, končali pa naj bi jo predvidoma oktobra. Med drugim bodo temeljito prenovili prostore nekdanje lekarne, ki bodo namenjeni laboratoriju s čakalnico, referenčni ambulanti in fizioterapiji. Ena izmed ambulant bo namenjena tudi otroškemu zdravniku.

Zamenjali bodo kanalizacijske in odtočne cevi ter vodovodno, električno in internetno napeljavo. Na novo bodo uredili prezračevanje in dogradili ogrevanje. Poskrbeli bodo za toplotno izolacijo na podstrešju in toplotno sanacijo fasade.

Prenova je ocenjena na nekaj manj kot 400.000 evrov, v kar ni všteta nova oprema. Od tega bodo nekaj več kot 210.000 evrov dobili od ministrstva za zdravje.

V času prenove bo tamkajšnja ambulanta družinske medicine delovala, bo pa njeno delo oteženo, zato na občini prosijo za potrpežljivost in razumevanje.

STA; M. K.