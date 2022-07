Zagorelo na balkonu

17.7.2022 | 18:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 11.43 je v Ulici Marjan Kozine v Novem mestu zagorelo na balkonu stanovanjskega objekta. Požar so pogasili domači pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu, ki so prezračili prostore ter jih pregledali s termovizijsko kamero. Ogenj je poškodoval okoli štiri kvadratne metre fasade. Vzrok in višino škode bodo ocenili pristojni.

S helikopterjem iz Metlike v UKC

Ob 14.32 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu Dežurne ekipe HNMP Maribor prepeljal poškodovano osebo iz Metlike v UKC Ljubljana.

Na PU Ljubljana pa nekoliko podobneje pojasnjujejo tudi včerajšnjo nesrečo na avtocesti, o kateri smo sicer že poročali. Nekaj po 13. ure se je na dolenjski avtocesti od Ivančne Gorice proti Trebnjem (za uvozom Ivančna Gorica) zgodila prometna nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik osebnega vozila. Zaradi prevelike hitrosti je zapeljal desno izven vozišča na brežino, kjer se je vozilo prevračalo, nato pa obstalo na odstavnem pasu avtoceste. V nesreči so se voznik in še dve osebi lažje poškodovali, eden izmed potnikov pa je bil huje poškodovan, njegovo življenje pa ni ogroženo.

M. K.