Zabukovški vodovod bo povezan s sevniškim

18.7.2022 | 09:45

Gradnja cevovoda (Foto: Občina Sevnica)

Metni Vrh/Zabukovje - Vodovodni sistem Zabukovje bo na Drožanju povezan z vodooskrbnim sistemom Sevnica - Projekt »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« bo povezal vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save v dolžini dobrih 21 kilometrov

Na območju Metnega Vrha poteka gradnja cevovodov. Zaradi geološke sestave tal gre za zahtevno umestitev ob cesti. Po zaključku bo urejena preplastitev ceste. Gre za del projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« v sklopu katerega med drugim poteka povezovanje vodovodnih sistemov Zabukovje in Sevnica, so sporočili s sevniške občine.

V tem sklopu projekta je predvidena izgradnja cevovoda proti vzhodu, proti naseljema Metni Vrh in Drožanje. Vodovodni sistem Zabukovje bo tako na Drožanju povezan z vodooskrbnim sistemom Sevnica, hkrati pa bo urejena tudi povezava z dvema vodohranoma, Sv. Rok in Kozja gora. Na novo povezavo se bodo lahko priključila gospodinjstva v naseljih Padež, Zlaka, Metni Vrh, Komen in Šetenje. Poglavitni namen projekta »Hidravlične izboljšave v občini Sevnica« je povezati vodooskrbne sisteme levega in desnega brega reke Save tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica.

Gradi se povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih 21 kilometrov. Projekt je razdeljen na osem sklopov oziroma odsekov. Na območju vodovoda Nova gora bo na odseku Preska– Lukovec zgrajena trasa v dolžini 1.500 metrov. Na območju vodovoda Sevnica bo na odseku Log–Orle zgrajena trasa v dolžini 2.500 metrov, urejeno bo tudi novo prečrpališče Log. Urejena bo povezava med vodovodom Šentjanž in vodovodom Krmelj, urejen bo tudi nov vodohran Šentjanž s prostornino okoli 120 kubičnih metrov.

Na odseku Metni Vrh–Drožanje bo urejena povezava med vodovodom Zabukovje in vodooskrbnim sistemom Sevnica, s povezovalno traso v skupni dolžini 6.000 metrov. V dolžini 6.500 metrov bo urejena povezava vodovodov Sevnica–Breg–Loka. Urejen bo tudi 3.000 metrov vodovod Handija. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov želijo, pravijo na občini, doseči zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit.

P. P.

