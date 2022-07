Na štedilniku se je smodila hrana; gorelo avtobusno postajališče

18.7.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Dragatuš)

Sinoči ob 23.41 se je v Prežihovi ulici v Brežicah na štedilniku smodila hrana. Policisti PP Brežice so pred prihodom gasilcev umaknili hrano s štedilnika. Gasilci PGD Brežice in PGD Brežice okolica so pregledali prostore s termovizijsko kamero in prezračili stanovanje.

Zagorela izolacija bojlerja

Ob 20.52 je v Livoldu, občina Kočevje, v pritličnih prostorih stanovanjskega objekta zagorela izolacija bojlerja. Gasilci PGD Livold in Kočevje so pogasili požar, prezračili prostore ter opravili pregled s termovizijsko kamero.

Gorelo avtobusno postajališče

Minulo noč ob 1.42 je ob cesti Črnomelj - Črmošnjice pri naselju Petrova vas, občina Črnomelj, gorelo avtobusno postajališče. Požar so pogasili gasilci PGD Črnomelj.

Pogasili smeti

Ob 19.43 so izven naselja Mostec, občina Brežice, gorele smeti. Gasilci PGD Mihalovec so pogasili požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS, na izvodu S. O. DESNO;

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POD GOZDOM na izvodu LEVO NOVO NASELJE;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu GOSTILNA-ZADRUŽNA ZIDANICA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Desno;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod 1 Gor. Bušinja vas - Mali vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB, izvod 2. HIŠA PRI TP ŠENTJERNEJSKA 17;

- od 11.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS, izvod 3. MENIŠKA VAS - PROTI MOSTU;

- od 8.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA VAS PRI ŠKOCJANU 1999;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 2;

- od 11.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije

- med 8:00 in 12:00 na območju TP Brinje, Trstenik;

- med 12:00 in 14:00 pa na območju TP Čistilna Mirna.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Štrit med 8. in 10. uro, na območju TP Rimš, Rimš drevesnica, Rimš mobitel med 10.30 in 14. uro in na področju nadzorništva Bistrica na območju TP Zgornja Sušica med 8. in 11. uro.

M. K.