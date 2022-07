FOTO: 23. srednjeveški dan na žužemberški grad privabil številne obiskovalce

18.7.2022 | 10:40

Na lokostrelskem turnirju so se pomerile tudi dame. (Foto: M. Ž.)

Vitezi so se borili tudi za srce mične grajske gospodične.

Srednjeveški in renesančni plesi so bili protiutež mečevanju.

Teater Cizamo je poskrbel za smeh.

Pestro dogajanje na žužemberškem gradu so si pogledali tudi tlačani.

Žužemberk - V Žužemberku so včeraj v okviru praznovanja občinskega praznika kolo časa znova zavrteli v srednji vek. Med zidovi slikovitega gradu nad Krko so obiskovalce v preteklost popeljali vitezi, grajske gospodične in osebje, manjkali niso niti tlačani, berač in glumači …

Na 23. srednjeveškem dnevu, ki ga pod okriljem Turističnega društva Suha krajina in žužemberške občine soustvarjajo domača društva in prostovoljci, so nastopili številni gostje viteških in dvornih redov iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in Madžarske, ki so predstavili srednjeveške plese, mečevanje in ostale viteške veščine, pripravili so lokostrelski turnir in pred gradom tržnico, na kateri je stojničarje obiskal tudi dacar, otroke in tudi vse ostale je navdušila glumaška predstava Kozlovska sodba v Višnji gori Teatra Cizamo …

V gradu so na ogled postavili razstavo slik, Trubarjevo tiskarsko delavnico in razstavo o Andreju Turjaškem, predstavili so piva Volka Turjaškega in stare grajske jedi, v grajski vinoteki pokušino vin, za otroke pripravili otroške delavnice, marsikdo se je podal na grajsko raziskovalno pot. Zaključni nastop s prikazom veščin je pripadel slovaški skupini Hector, dan pa sklenili z madžarsko glasbeno skupino Holloenek Hungarica.

Trški dnevi, ki so se začeli s slavnostnim prižigom kope v Srednjem Lipovcu v petek, 8. julija, bodo tako kot je v navadi zaključili z današnjo spominsko uro ob 19. uri, posvečeno Rozaliji Sršen - Zalli Zarana, prvi slovenski filmski zvezdi v Hollywoodu, ki je bila rojena v Žužemberku.

M. Ž.

Galerija