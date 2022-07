Sanitarna sečnja - Drevesa padajo ob trimstezi

18.7.2022 | 13:00

Ob trimstezi Trimmigo na Mirni poteka sanitarna sečnja, zato bo v tem času gibanje za obiskovalce na tem delu priljubljene sprehajalne poti lahko nevarno. Na občinski spletni strani so zapisali, da vse uporabnike steze prosijo, naj upoštevajo varnostno signalizacijo in se izognejo stezi na delu, kjer poteka sečnja – od orodij 6 (bradlje) do 10 (klopi) –, ter pazijo na svojo varnost. Z Občine Mirna so še sporočili, da so navezali stik z naročnikom sečnje in upravljavcem gozdov v lasti Republike Slovenije in ju prosili, da bi območje pozneje pogozdili in s tem ustvarili prostor za živali in senco za sprehajalce na trimstezi.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Foto: Nuša Vavtar

