FOTO: Ogenj požrl garažo, avto in orodje

18.7.2022 | 13:50

Puščava: uničena avto in garaža (Foto: PGD Mokronog)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so konec tedna, med 15. 7. in 18. 7., intervenirali v 203. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 704 klice. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 43. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, nezakonitega lova, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požara, poskusov izmika mejni kontroli in nezakonitih prehodov državne meje.

Puščava: 40 tisočakov škode

V petek ob 14.40 je, kot smo s fotografijami že poročali, požar uničil delavnico in garažo v naselju Puščava v občini Mokronog Trebelno. Ogenj je v celoti zajel objekt, ki je pogorel, po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 40.000 evrov škode. V požaru je zgorel osebni avtomobil in orodje. Okoliščine in vzrok za nastanek požara kriminalisti še preiskujejo.

Skušal se mu je izogniti, tudi sam napihal

Šentjernejski policisti so bili v petek okoli 12. ure obveščeni o prometni nesreči pri Velikem Banu. Po prvih ugotovitvah naj bi se 57-letni voznik osebnega avtomobila poskušal izogniti trčenju z osebnim vozilom, ki naj bi pripeljalo iz nasprotne smeri po sredini vozišča, vendar je kljub temu prišlo do trčenja. Po trčenju je voznik, ki naj bi vozil po sredini vozišča, zapustil kraj nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo, so pa ugotovili, da je 57-letni voznik vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligrama alkohola.

Odvzela mu je prednost

V petek nekaj pred 13.30 se je zgodila prometna nesreča v Škocjanu. Policisti PP Šentjernej so ugotovili, da je 40-letna voznica osebnega avtomobila odvzela prednost vozniku osebnega avta. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovana voznica skiroja

V petek okoli 17. ure je v Šentpetru na Otočcu 57-letna voznica električnega skiroja zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad skirojem, padla in se lažje poškodovala. Reševalci so jo oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Pijan ogrožal (tudi) druge

V soboto nekaj po 5. uri so bili metliški policisti obveščeni, da naj bi na območju Metlike voznik osebnega avtomobila znamke BMW s hitro in nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, 29-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Krepko pijan tudi traktorist

Med kontrolo prometa v Šentrupertu so policisti PP Trebnje včeraj popoldne ustavili voznika traktorja. Med postopkom so ugotovili, da 57-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola. Traktor so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatove električnih vodnikov

Policisti PP Krško so prijeli tri storilce, ki so v soboto popoldne vlomili v prostore podjetja v Krškem in ukradli večjo količino električnih voznikov. Osumljence, stare med 19 in 22 let, so zalotili po vlomu, ko so skušali pobegniti z osebnim avtomobilom. Vsem so odvzeli prostost in jih pridržali. Zasegli so jim avtomobil in ukradene vodnike, ki so jih vrnili oškodovancu. Osumljence bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prijeli tatu poljščin

Policisti PP Novo mesto so včeraj v Srebrničah prijeli storilca, ki je z njive ukradel poljščine. Slednje so vrnili lastniku. Ovadili ga bodo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine - škode merijo v tisočakih

V petek okoli 17.30 je neznanec iz prodajalne v Novem mestu ukradel več moških parfumov različnih znamk v vrednosti nekaj manj kot 2.000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Črnomlju je v soboto zvečer nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel je denar in zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 7.000 evrov.

V Zaborštu na območju PP Sevnica je v noči na nedeljo nekdo vlomil v starejšo in nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Starem Sejmišču in na Kotarjevi cesti v Šentjerneju so med 14. 7. in 17. 7. neznanci izkoristili odsotnost stanovalcev in vlomili v dve stanovanjski hiši. V Starem Sejmišču so iz hiše ukradli dve električni kolesi, denar, zlat nakit in zračno puško v skupni vrednosti okoli 15.000 evrov. Iz stanovanjske hiše na Kotarjevi cesti pa so odnesli zlat nakit in lastnike oškodovali za okoli 7.000 evrov.

V lokalu vklenili razgrajača

Sinoči okoli 21.30 so policiste poklicali na pomoč iz lokala v Šentjerneju, kjer naj bi pijan kršitelj razbijal inventar in žalil goste. Tudi po prihodu policistov se 34-letnik ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju na rezervnem kolesu odkrili dva državljana Maroka, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Rigonce, Slovenska vas, Obrežje in Dobova) izsledili in prijeli 17 državljanov Bangladeša, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Indije in državljana Pakistana in na območju PP Črnomelj (Kvasica) državljana Bangladeša. Policijski postopki s tujci, ko so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

