FOTO: Košnja na Lisci z ameriškim in španskim pridihom

18.7.2022 | 14:30

Grabljice

Osemletni Vid Dobovšek je bil najmlajši kosec

Stanko Lipovšek je s pomočnikoma naložil seno

Srečanje z Američanoma in Špancem na okoli 940 m

Lisca - Na Lisci je bilo preteklo soboto popoldne spet živahno in veselo. Razlegala se je pesem koscev in grabljic že 11. ročne košnje na Lisci. Gospodar Milan Volavšek s Henine se je na koncu zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri delih, s katerimi bi se sam zamudil kakšna dva tedna.

V imenu organizatorja - KŠTD Blaž Jurko Razbor, se je njegov predsednik Matej Imperl zahvalil vsem koscem (našteli so jih 46) in dvajsetim grabljicam. Vseh je bilo po besedah gospodarja Volavška še nekaj več kot lani.

»Na Lisci povezujemo tradicionalno s sodobnim, mestno s podeželskim. In še veliko podobnih primerjav bi lahko naštel. Če je bilo pred desetletjem, dvema ali tremi marsikomu še nerodno povedati, da zna kositi na roke ... so danes te stvari drugače ... Vse bolj se zavedamo, da je to okolje pod Lisco in širše, naš dom,« je dejal sevniški župan Srečko Ocvirk.

Ob koncu so podelili priznanja in praktična darila najmlajšem koscu – 8-letnemu Vidu Dobovšku iz Okroglic, najstarejšemu koscu, 76-letnemu Francu Španu s Planine pri Sevnici. 5-letni Žan je bil najmlajši med grabljicami, najstarejša pa gospa Horjak s Šmiklavža nad Rimskimi Toplicami.

Na košnji na Lisci so imeli tudi nenadejan mednarodni obisk – dogodek sta si slučajno ogledala tudi Američana iz Kalifornije, iz Los Angelesa, in Španec Antonio iz Madrida, ki so družno potovali med Ljubljano in Zagrebom. Jože Dobovšek iz Okroglic jim je posodil svojo koso, da so se prvič preizkusili v košnji, toda bolj so mlatili po zraku kot po travi, a tudi dobra volja nekaj velja.

Na Lisci so pripravili tudi ocenjevanje puhl in ocvirkovih potic ter razglasili rezultate ocenjevanja jabolčnikov, vendar o rezultatih in drugih podrobnostih s košnje v novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista, ki izide v četrtek, 21. julija.

Foto: Pavel Perc

