Marko Kirar, vinogradnik, ki ne pije piva, ampak vino

19.7.2022 | 08:30

Marko Kirar iz Dobruške vasi se je ob letošnjem Knobleharjevem razveselil občinskega priznanja.

Škocjan, Dobruška vas - Njegova najljubša rastlina je vinska trta, najljubši kraj Vinji vrh, kjer ima vinograde, najljubša pijača pa vino. Piva že leta ne pije več, tako se je odločil. Nič čudnega – Marko Kirar iz Dobruške vasi, eden od letošnjih nagrajencev občine Škocjan ob Knobleharjevem, je namreč vinogradnik z dušo in srcem.

Prihaja iz priznane vinogradniške družine, v kateri ga je oče Marjan, dvakratni kralj cvička in zaslužen za nastanek škocjanskega vinogradniškega društva, priučil ljubezni in dela s trsi in grozdjem. Marko, ki je prevzel kmetijo, pa z družino že vrsto let zavzeto nadaljuje in nadgrajuje tradicijo svojega očeta.

Je izučen strugar, zaposlen v novomeškem podjetju Pim jeklo, kjer dela kot operater strojev. Letos se je srečal z Abrahamom, a za sabo ima že 32 delovnih let v podjetju.

Marko v vinski kleti, kjer ne manjka sodov iz nerjaveče pločevine.

Doma na kmetiji seveda več, saj tu pomaga od malih nog. Družinsko kmetijo sta z ženo Nado, ki je vzgojiteljica v šmarješkem vrtcu, preusmerila v vinogradniško, saj oboje ob službi ni šlo. Danes Kirarjevi redijo doma le nekaj prašičev za lastno gospodinjstvo, si seveda pridelajo hrano, saj želijo biti čim bolj samooskrbni, njihova glavna dejavnost pa je vinogradništvo.

Skupaj drži vsa družina

Kirarjeva klet v zidanici je po stenah in stropu obložena z raznimi priznanji z vinskih in salamarskih tekmovanj. Prostora za vse je že zmanjkalo.

Veselo v hramčku DV Škocjan, katerega skrbnik je Marko. (Foto: M. K.)

Na Vinjem Vrhu imajo v štirih vinogradih zasajenih kar štiri tisoč trt. Pridelujejo cviček, pa dolenjsko belo, polsladki kerner, muškat ter štiri tipe frankinje. V nazadnje obnovljenem vinogradu je Marko lani zasadil prav modro frankinjo, saj mu je ta največji izziv. Zadovoljen je, da je zdaj tudi tu možna strojna obdelava in sin Matic, ki obiskuje strojno šolo v Novem mestu, mu že pomaga s traktorjem pri mulčanju, škropljenju… Tudi hčerka Maja, študentka pedagoške fakultete v Kopru, zna poprijeti za marsikatero delo.

Besedilo in foto: L. Markelj