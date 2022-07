Spet gorelo v naselju Lokve, tokrat ne zabojnik ali postajališče ...



19.7.2022 | 07:00

Sinoči ob 19.57 je v naselju Lokve pri Črnomlju gorel stanovanjski objekt. Gasilci PGD Črnomelj so požar omejili in pogasili, prezračili prostore, iznesli ožgane predmete ter s termo kamero pregledali območje požara. Prisoten je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana, ki je izklopil elektriko.

Zagorela elektro omarica

Ob 21.27 je na Hmeljski cesti v Kostanjevici na Krki zagorela elektro omarica na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa, ki so požar pogasili in objekt pregledali s termovizijsko kamero. Dežurni delavec Elektra Celje je poskrbel za odklop elektrike.

Petkilometrski madež

Ob 17.47 so opazili onesnaženo cestišče na Smrečnikovi ulici v Novem mestu. Madež se je raztezal do Seidlove ceste v dolžini približno pet kilometrov. Razmastili so ga poklicni gasilci GRC Novo mesto in dežurni delavec CGP Novo mesto.

Gorelo pri Kerinovem grmu

Minulo noč ob 0.27 sta v bližini naselja Kerinov grm v občini Krško zagorela dva odslužena vozila in grmičevje. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Iz jaška rešili mačka

Ob 13.27 so gasilci PGE Krško, v naselju Pod goro, občina Krško, iz obcestnaga jaška s tehničnim posegom rešili mačka.

Motena je dobava vode

Uporabnike pitne vode iz Stare vasi na BizeljskemKomunala Brežice obvešča, da je danes do predvidoma 11.00 ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽINA, na izvodu S.O. LEVO, KNEŽINA proti ČREŠNJEVCU;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu AVTO IGLA OKREPČEVALNICA MINUTKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOČKA2;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH, izvod 4 Čez cesto.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLUŠNIK, izvod 2. PROTI KARLOVCU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI PREKOPI 1974;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI ŠENTJERNEJU 1994.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SREBOTNICA, na izvodu ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM;

- od 11:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Krško mesto med 11. in 14.30 uro na območju TP Veliki Podlog 2; na območju nadzorništva Brežice pa med 10. in 14. uro na območju TP Mali vrh Dobrava.

M. K.