FOTO: Eurospin s prvo trgovino v Beli krajini

19.7.2022 | 10:00

Podjetje Eurospin EKO d.o.o. je leta 2004 odprlo svojo prvo trgovino v Sloveniji. V preteklih osemnajstih letih je trgovsko podjetje razširilo svoj portfelj poslovnih enot v domala vsak večji slovenski kraj, s 14. julijem pa je vstopilo tudi v Belo krajino, in sicer v Metliko, kjer so odprli že 55. trgovino.

Glavna misija skupine Eurospin je zadovoljevati potrebe strank in slednjim vse dni v letu ponujati ciljno usmerjeni izbor kakovostnih izdelkov široke potrošnje po ugodnih cenah. Cilj družbe je zadovoljiti stranke z vljudnostjo in prijaznostjo, pri tem pa širiti zaupanje v blagovno znamko in druge znamke v njeni lasti ter varovati dobro ime skupine Eurospin.



V sklopu otvoritve trgovine, na katerem je bil prisoten tudi župan občine Metlika, g. Darko Zevnik, je g. Borut Švara, direktor prodaje v podjetju Eurospin EKO d.o.o., v imenu podjetja predal ček v višini 2.000,00 EUR osnovni šoli Metlika, in sicer za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno ogroženih družin. Ček je prevzela ravnateljica osnovne šole, ga. Željka Janjac.



Otvoritve se je udeležilo veliko število ljudi, vsi pa so bili zadovoljni nad ponudbo. Ga. Jožica iz Semiča je poudarila: »Zelo smo veseli, da je Eurospin prišel v naše kraje. Prej sem ves čas hodila v Novo mesto, zdaj pa mi ne bo treba več. Vse bo bolj preprosto.« Ob prerezu traku in uradnem odprtju trgovine je metliški župan, g. Darko Zevnik, povedal: »Pozdravljamo odločitev podjetja Eurospin, da se je odločilo odpreti trgovino v Metliki, in v imenu vseh občank ter občanov vam izrekam toplo dobrodošlico, ob tem pa želim odlično poslovanje.« Nova trgovina se nahaja v prostorih bivše Tuševe trgovine, na Cesti bratstva in enotnosti 134.

Ena osrednjih prednosti podjetja Eurospin EKO d.o.o. so lastne blagovne znamke, ki med kupci uživajo visok ugled, prepoznavnost in kakovost. Eurospin vsem kupcem zagotavlja celostno izkušnjo nakupa, z novim konceptom trgovin pa vnaša svežino in prijeten ambient. Eurospin poleg novih odprtij trgovin intenzivno prenavlja podobo obstoječih trgovin. Širše nakupovalne ulice, sodobna barvna shema in obilica naravne svetlobe so sestavni deli osvežene podobe trgovin. Kupcem so vse dni v tednu razen nedelje vselej na voljo veliki prihranki, izdelki, ki jih drugje ni mogoče najti, in pozorne ter prijazne storitve.

Oglasno sporočilo

Galerija