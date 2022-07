Mi na dopustu, tatovi na delu

19.7.2022 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU NM)

Med 17. 7. in 18. 7. je na Veliki Loki na območju PP Trebnje nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel denar in nakit. Okoliščine kriminalisti še preiskujejo.

V Vinji vasi na območju PP Novo mesto je med 17. 7. in 18. 7. neznanec s pašnika ukradel električnega pastirja.

Med 10. 7. in 18. 7. je v Kostanjevici na Krki nekdo vlomil v garažo ob stanovanjski hiši in odpeljal gokart.

Pred odhodom na dopust poskrbite za varnost svojega premoženja

V zadnjih dneh so policisti, kot sporočajo s PU Novo mesto, ponovno obravnavali vlome v stanovanjske hiše. Storilci so vlamljali v poznih večernih in nočnih urah in praviloma takrat, ko stanovalcev ni bilo doma. Objekte in navade stanovalcev opazujejo, izkoristijo daljšo, pa tudi krajšo odsotnost stanovalcev (odhod na sprehod, v trgovino ...) in vlomijo v hišo.

Izkušnje kažejo, da so manj verjetni vlomi v hiše, kjer imajo nameščene alarmne naprave in video nadzor. Pomembno je tudi upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov, da ob odhodu od doma zaklepamo vsa vrata in zapiramo okna, ključev pa ne puščamo na ''skritih mestih'' – v nabiralnikih, pod posodami za rože, pod predpražniki in podobno.

V času letnih dopustov se žal še vedno zgodi, opažajo tudi na PU, da ljudje na družbenih omrežjih najavljajo svoje odhode na dopust, utrinke z letovanja in koliko časa bodo odsotni. To pa vlomilcem močno olajša delo glede priprave in izvedbe kaznivega dejanja.

Policija svetuje, da ob odhodu na dopust doma ne puščate dragocenosti in denarja, bolje bo, da najamete sef. O svoji odsotnosti ne puščajte sporočil na družbenih omrežjih in poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma. Prijatelji ali sosedje naj vam redno praznijo nabiralnik in dvigujejo rolete. Koristna je tudi vgradnja časovnega stikala za samodejno prižiganje luči, radijskega in televizijskega sprejemnika.

Doma parkirana vozila zaklenite in varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne, orodja ne puščajte v okolici hiše in z vidnih mest umaknite vse vrednejše predmete. Sosedom povejte, na katero številko ste dosegljivi, preglejte tudi zavarovalne police, kako je s kritjem škode v primeru vloma. Serijske številke vrednejših predmetov si zapišite ali jih fotografirajte ter po možnosti označite na manj vidnih mestih.

Policija tudi ponovno poziva občane, da jo obveščajo v vseh primerih, ko v nekem okolju, soseski opazijo sumljiva vozila in osebe, ki bi si lahko ogledovali hiše. Takšna obvestila so ji namreč v veliko pomoč pri preiskavi tatvin.

Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, pa ne vstopajte in ne hodite po stanovanju, ampak takoj pokličite policiste na številko 113. Ničesar ne prijemajte ali premikajte, da se ne bi poškodovale ali uničile sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, še svetujejo na PU Novo mesto.

Prijeli tihotapca in tujce

Sinoči okoli 22.30 so policisti pri Mostecu na območju PP Brežice ustavili voznika osebnega avtomobila srbskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni državljan Turčije v vozilu prevaža državljana Afganistana in šest državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

V Slovenski vasi so okoli 23. ure ustavili voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. 30-letni državljan Hrvaške je v avtomobilu prevažal šest državljanov Indije.

Državljanu Turčije in državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ju pridržali in jima zasegli osebna avtomobila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Indije in Iraka še niso zaključeni.

Policisti so poleg tega na območju PP Črnomelj (Tanča Gora) izsledili in prijeli tri državljane Gvineje, državljana Pakistana, državljana Toga, državljana Gana in državljana Burkine Faso in na območju PP Brežice (Prilipe) štiri državljane Indije.

M. K.