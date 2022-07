Višje sodišče razveljavilo sodbo ortopedu Gregorju Kavčiču; primer bo očitno zastaral

19.7.2022 | 11:15

Gregor Kavčič (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Višje sodišče je razveljavilo sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je ortopedu iz novomeške bolnišnice Gregorju Kavčiču zaradi očitkov, da je od podjetja Emporio Medical prejemal podkupnino, prisodilo triletno zaporno kazen. Zadevo je vrnilo v ponovno odločanje, a do obravnave zaradi zastaranje najverjetneje ne bo prišlo.

Kot je sporočil Kavčičev zagovornik Boštjan Penko, je Višje sodišče v Ljubljani ugodilo Kavčičevi pritožbi ter razveljavilo sodbo, s katero je bil ta obsojen na triletno zaporno kazen ter denarno kazen v višini 50.000 evrov. Kavčič je bil obsojen januarja letos zaradi očitka kaznivega dejanja neupravičenega sprejemanja daril v zvezi z dobavo medicinskega materiala Splošni bolnišnici Novo mesto.

Po Penkovih navedbah je bila sodba razveljavljena "predvsem iz razloga, ker je bilo dejansko stanje v zvezi z očitki, da naj bi Kavčič zahteval in sprejemal nedovoljene nagrade v zameno za pridobitev in ohranitev posla med Splošno bolnišnico Novo mesto in družbo Emporio Medical po mnenju pritožbenega sodišča ugotovljeno zmotno in nepopolno".

Kot je še pojasnil odvetnik, je namreč Kavčič v spornem obdobju ob rednem delu na ortopedskem oddelku novomeške bolnišnice ves čas izvajal dodatno plačljivo izobraževalno dejavnost za kolege kirurge. To je prvostopno sodišče sicer ugotovilo, vendar v svojih zaključkih tega ni ustrezno upoštevalo in je plačila, ki naj bi jih prejemal, zmotno štelo za nedovoljena oziroma protipravna, je zapisal Penko.

Višje sodišče je še ugotovilo, da bi prvostopno sodišče moralo sprejeti nekatere dokazne predloge obrambe, s katerimi bi se lahko še dodatno potrdilo, da pri omenjenih plačilih ni šlo za nedovoljene provizije. Prvostopno sodišče je te dokazne predloge zavrnilo, s čimer je po oceni višjega sodišča dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno, je sodbo povzel Penko.

Obsodilno sodbo je zato razveljavilo in zadevo vrnilo v novo odločanje. A po Penkovih navedbah do obravnave po vsej verjetnosti ne bo več prišlo, saj kazenski pregon za obravnavano kaznivo dejanje zastara že v začetku avgusta.

Tožilstvo je sicer Kavčiča bremenilo, da je od marca 2008 do aprila 2012 od podjetja Emporio Medical prejel 106.898 evrov podkupnine, in sicer v gotovini ali na bančni račun v Avstriji. Po prepričanju tako tožilstva kot senata prvostopenjskega sodišča je denar dobil v zameno za to, da je lahko Emporio Medical v novomeško bolnišnico dobavljal kolenske endoproteze proizvajalca Biomet.

STA; M. K.