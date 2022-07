Skoraj 3.000 dnevnih okužb - toliko jih ni bilo že od aprila

19.7.2022 | 14:00

Brezplačno testiranje na korona virus. (Foto: Jure Zauneker)

V ponedeljek so v Sloveniji ob 940 PCR-testih in 8380 hitrih antigenskih testih potrdili 2764 okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 4. aprilu. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v ponedeljek zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 84 bolnikov, na intenzivnih pa devet. Umrl je en bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.

Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 307 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je sedem več kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupno 18 bolnikov, kar je dva manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1556, kar je 63 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 957, kar je 47 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 20.267 aktivnih primerov okužb, kar je 998 več kot dan prej.

REGIJA

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 80, Črnomelj 43, Kočevje 37, Metlika 26, Šentjernej 14, Trebnje 13, Semič in Škocjan 9, Dolenjske Toplice in Mirna Peč 8, Šmarješke Toplice in Straža 6, Žužemberk 5, Ribnica 4, Šentrupert 3, Mokronog Trebelno 2

Posavje - Brežice 51, Krško 44, Sevnica 23, Radeče 6, Kostanjevica na Krki 2

STA; M. K.