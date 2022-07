Lastnica Vipapa tudi občina

19.7.2022 | 14:40

Foto: MO Krško

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji 13. korespondenčni seji sprejeli predlog sklepa o vpisu in vplačilu delnic v družbi Vipap Videm Krško.

Lani se je zoper Vipap Videm Krško začel postopek prisilne poravnave. Tudi Mestna občina Krško je takrat prijavila svojo terjatev, in sicer v skupni višini nekaj več kot 193.000 evrov. Skupščina družbe Vipap je februarja letos sprejela sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi finančnega prestrukturiranja. Kot upnica je bila tudi krška občina pozvana, da lahko vpiše in vplača delnice.

Na območju Vipapa se nahaja čistilna naprava, ki oskrbuje območje mesta Krško, Leskovec pri Krškem, Brege, Mrtvice, Drnovo, Vihre, Velika vas, Dolenja vas in Spodnji Stari Grad. Mestna občina Krško bo z lastništvom delnic pridobila vpliv na odločitve in ravnanje družbe, predvsem v zvezi z zagotavljanjem delovanja čistilne naprave po primerni ceni za občane, so sporočili z MO Krško.

M. K.