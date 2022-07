Zagorel kmetijski objekt s sončno elektrarno na strehi

19.7.2022 | 19:15

Simbolna slika (Foto: arhiv)

Ob 14.09 je v naselju Gorenje Dole, občina Škocjan, zagorel kmetijski objekt velikosti 15 x 30 metrov s sončno elektrarno na strehi. Gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas, Zagrad in PGD Zbure iz občine Šmarješke Toplice so pogasili požar in obvarovali da se ogenj ni razširil na sosednje objekte. V požaru je zgorel objekt in več kmetijske mehanizacije ter delovnih strojev. Obveščene so bile pristojne službe, na kraju požara je bil tudi dežurni delavec Elektro Ljubljana.

Gorel kombi

Ob 10.07 je pri naselju Zajčji Vrh pri Stopičah, občina Novo mesto, gorelo kombinirano vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pogasili požar na vozilu, opravili pregled s termovizijsko kamero, pomagali avtovleki, nevtralizirali razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

M. K.