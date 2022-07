Prizidek Zdravstvenega doma Brežice do marca 2024

Brežice - Zdravstveni dom Brežice bo, kot smo poročali, dobil prizidek. Brežiški občinski svet je na lanski septembrski seji potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta »Dozidava Zdravstvenega doma Brežice«, na zadnji julijski seji pa sprejel sklep o novelaciji programa.

Občina namerava prizidek zgraditi na zahodni strani obstoječega objekta Zdravstvenega doma in vanj umestiti del dejavnosti ZD, ki bo tako lahko širil določene zdravstvene programe, in lekarno.

Izdelana je bila vsa za začetek del potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. Investicija tehnično obsega izgradnjo troetažnega prizidka skupne neto tlorisne površine 1.977,84 m², ureditev prostorov za lekarno v pritličju in severnem delu prvega nadstropja z ločenim vhodom, ureditev prostorov za potrebe zdravstvenih dejavnosti (otroški in šolski dispanzer, laboratorij, medicina dela, prometa in športa) v preostalem delu prvega nadstropja, v drugem nadstropju in veznem delu, izvedbo zunanjega dvigala, izvedbo požarnega stopnišča (jeklena konstrukcija z ravno streho), izvedbo dovoza z nadstrešnico ter ostale zunanje ureditve okoli prizidka, nakup in montažo opreme ZD, nakup in montažo opreme lekarne ter nakup in montažo avtomatiziranega skladišča za lekarno.

Vrednost naložbe je na podlagi prejetih ponudb potencialnih izvajalcev del ocenjena na skoraj 7,7 milijona evrov. V času izdelave osnovnega investicijskega programa se je ocena vrednosti sicer ustavila pri 6,2 milijona, a zaradi izjemnega porasta cen gradbenih storitev je Občina Brežice na javni razpis za izbiro izvajalca dobila bistveno višje ponudbe od projektantske ocene. Zato je bila tudi potrebna novelacija investicijskega programa.

Ministrstvo za zdravje bo za brežiški prizidek primaknilo 853.388 evrov nepovratnih sredstev, s prijavo na javni poziv Eko sklada za pridobitev nepovratne finančne spodbude za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe splošnega družbenega pomena so si Brežičani zagotovili še dodatnih 427.319 evrov. Lekarna Brežice bo prispevala 2,3 milijona in Zdravstveni dom Brežice 410 tisočakov.

Gradnja bo predvidoma potekala od oktobra letos do marca 2024.

