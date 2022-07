Danes brez elektrike

20.7.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC, izvod Levo;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. DOBRAVICE, izvod 2 Levo.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH, TP STRAŽNJI VRH, TP ZADRUŽNA ZIDANICA, TP TUŠEV DOL.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE 1986, TP BREZNIK 2002, TP KLENOVIK 1985, TP ZAGRAD 1968, TP VODOVODNO ČRPALIŠČE ZAGRAD 2002, TP ZAGRADŠKA GORA 2002, TP GABERNIK 2002, TP GORIŠKA GORA 2002.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI SLATNIK, izvod 2.NASELJE ZA TP-PROTI VEL.SLAT.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNO na izvodu SPODNJE ŽELEZNO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica z okolico na območju TP Dolenji Boštanj predvidoma med 7:30 in 10:30 uro, Boštanj 2 med 11:00 in 14:00, na področju nadzorništva Brežice z okolico na območju TP Loče med 9:00 in 12:00 uro in področju Krškega z okolico na območju TP Leskovec Gmajna 1 med 08:00 in 09:30 uro in na območju Brezje, Senuše, Libelj, Ivandol, Brezovska gora predvidoma med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.