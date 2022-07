Cerkvenik s Krko podpisal dolgoročno pogodbo

20.7.2022 | 08:40

Miha Cerkvenik (Foto: KK Ilirija)

Novo mesto - Miha Cerkvenik, ki je zadnji dve leti igral v ljubljanski Iliriji, je nova okrepitev novomeške Krke. Dvajsetletnik je s Krko sklenil dolgoročno pogodbo, so sporočili iz novomeškega košarkarskega kluba.

V minuli sezoni je Cerkovnik v slovenskem državnem prvenstvu beležil po 11,4 točke, 3,8 skoka in 1,7 podaje na tekmo.

"Tudi v novi sezoni želimo slediti naši viziji: Krka je klub, ki daje priložnost mladim nadarjenim igralcem. Verjamemo, da bo Cerkovnik ponujeno maksimalno izkoristil in prav v Novem mestu naredil velik korak naprej v karieri," je ob prihodu novinca dejal direktor kluba Jure Balažić.

''Ko je Krka pokazala interes, nisem kaj dosti razmišljal. Krka je velik in prepoznaven klub v širši regiji. To je klub, ki nudi vrhunske pogoje za delo in igralski razvoj. Želel sem narediti korak naprej v svoji karieri. Zato selitev z Ilirije, kjer sem preživel dve prijetni leti, ni bila vprašljiva. V prvi vrsti se želim v Krki dokazovati iz treninga v trening, iz tekme v tekmo. Moja osebna pričakovanja so vezana na igralski napredek in čim hitrejšo adaptacijo na novo okolje. Verjamem, da bomo dosegli klubske cilje doma in na tujem, pri tem pa želim pomagati po najboljših močeh. Vem tudi, da se dolenjska publika dobro spozna na košarko in zelo ceni borbene košarkarje. Želim si, da igramo dobro košarko, da se borimo in dobro tečemo,'' pa je ob prihodu v Krko povedal Miha Cerkvenik.

M. K.