Kriminalisti danes na požarišču, škoda velika

20.7.2022 | 12:50

Včeraj popoldne v Gorenjih Dolah (Foto: PGD Zbure)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 69. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 270 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in v Krškem zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 18. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitve signalno varnostnih naprav, požarov in nezakonitih prehodov državne meje.

Tokrat na PU Nvo mesto pojasnjujejo včerajšnji požar, ki je uničil kmetijski objekt.

Kriminalisti danes na požarišču

Okoli 14. ure je zagorelo v Gorenjih Dolah na območju Škocjana. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov je ogenj zajel in povsem uničil večji kmetijski objekt, v katerem je bil traktor, več traktorskih priključkov, delovni stroj in žagani les. Požar so gasilci omejili in pogasili. Kriminalisti bodo danes opravili ogled požarišča in ugotavljali vzrok za nastanek požara in druge okoliščine. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Kot smo poročali že včeraj, je zgorel objekt velikosti 15 x 30 metrov s sončno elektrarno na strehi. Ogenj so gasili gasilci PGD Škocjan, Bučka, Dobrava, Dolenje Dole, Grmovlje, Tomažja vas, Zagrad in PGD Zbure iz občine Šmarješke Toplice ter preprečili, da bi se razširil na sosednje objekte.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Brezje pri Veliki Dolini, Brežice, Ponikve, Kapele) izsledili in prijeli 13 državljanov Bangladeša in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.