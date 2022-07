''Slavka'' zaprta; po koncu del drugačen prometni režim

20.7.2022 | 10:40

Foto: arhiv; MO NM

Novo mesto - V Novem mestu med prenovo cestišča in urejanjem komunalne infrastrukture na Ulici Slavka Gruma med križiščem z ulicama Drska in Brod ter križiščem s Cesarjevo ulico od danes do petka poteka zaključno asfaltiranje, ki, kot smo že poročali, terja popolno prometno zaporo tega cestnega odseka. Dostop je z vozili možen le zjutraj pred 7. uro in zvečer po 19. uri.

Vsi dovozi in dostava so v času zapore onemogočeni, do zgradb je možno priti le peš.

Od danes do petka tudi ni več možen dostop prek gradbišča do parkirišč na tem območju.

Odsek je popolnoma zaprt tudi za ves motorni promet stanovalcev in poslovnih uporabnikov. Ti se lahko za nujne prehode obrnejo na predstavnika izvajalca.

Sledi sprememba prometnega režima

Po končanju prenove se na tem območju obeta sprememba prometnega režima s prednostnim potekom prometa po ulici.

M. K.